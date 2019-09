Britannia lupaa toimittaa suunnitelman, mutta torjuu Rinteen eilen esittelemän ”keinotekoisen” takarajan

Britannia lupaa antaa Euroopan unionille brexit-ratkaisuja, mutta kieltäytyy noudattamasta ”keinotekoista takarajaa”, sanoi pääministeri Boris Johnsonin tiedottaja AFP:lle torstaina.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) sanoi keskiviikkona, että Britannialla on syyskuun loppuun asti aikaa antaa esityksensä hallitsemattoman brexitin välttämisestä. Hän kertoi takarajasta Pariisissa tavattuaan Ranskan presidentin Emmanuel Macronin.

Rinne sanoi takarajan olevan hänen ja Macronin yhteinen. Muun muassa Politicon mukaan Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Macron ovat aiemmin hahmotelleet vastaavaa.

Euroopan komissio ei vahvistanut torstaina, että EU:lla olisi yhteistä takarajaa.

Komissio kertoi torstaina saaneensa joitakin dokumentteja Britannialta. Komission tiedottaja ei täsmentänyt, minkälaisista papereista on kyse.

Britannian tiedottajan mukaan paperit ovat pohdintapapereita (non-papers), jotka heijastavat maan ideoita.

– Me jätämme virallisia ratkaisuja kirjallisesti, kun olemme valmiit, emme keinotekoisen takarajan mukaan, ja sitten, kun EU on valmis paneutumaan niihin rakentavasti backstopin korvaajana, maan tiedottaja sanoi AFP:lle.

Barnier ja Barclay neuvottelevat perjantaina

Britannian ja EU:n virkamiehet kävivät neuvotteluita Brysselissä torstaina ja jatkavat niitä perjantaina, jolloin keskusteluja käydään myös poliittisella tasolla. Tuolloin pääneuvottelija Michel Barnier ja Britannian brexit-ministeri Steve Barclay tapaavat.

Britannia on jättämässä EU:n lokakuun viimeisenä päivänä. Pääministeri Johnson on toistuvasti sanonut, että hän ei aio hakea uutta lykkäystä EU-erolle.

EU:lla ja Britannialla on valmiiksi neuvoteltu erosopimus, mutta se ei ole mennyt läpi Britannian parlamentissa Irlannin rajaa koskevan vararatkaisun (backstop) takia. Pääministeri Johnson haluaa poistaa kiistanalaiseen kohdan sopimuksesta.

EU on kieltäytynyt enää avaamasta sopimusta, mutta on luvannut harkita, jos Britannia tuo pöytään ehdotuksia.

Britannian korkeimmalta oikeudelta päätös parlamentin istuntotauosta

Britannian korkein oikeus on puolestaan käsitellyt tällä viikolla sitä, onko Johnsonin päätös parlamentin pitkästä istuntotauosta laillinen. Oikeus ilmoitti torstaina, että päätös asiassa annetaan ensi viikolla. Silloin tuomarit ottavat kantaa Johnsonin kuningatar Elisabetille antamaan neuvoon keskeyttää parlamentin toiminta 14. lokakuuta asti.

Johnson määräsi parlamentin viiden viikon istuntotauolle 9. syyskuuta.

Jos korkeimman oikeuden päätös on Johnsonille kielteinen, parlamentti voi kokoontua uudelleen. Jos Johnsonin havaittaisiin erehdyttäneen kuningatarta, herättäisi se väistämättä myös kysymyksiä pääministerin asemasta.

