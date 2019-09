Britannia matkaa kohti arvaamattomia uusia vaaleja, uskoo tutkija – Käykö Boris Johnson jo nyt vaalikamppailua?

Britannia on matkalla kohti uusia vaaleja, joiden lopputulosta on erittäin vaikea ennakoida, uskoo ohjelmajohtaja Juha Jokela Ulkopoliittisesta instituutista.

– On aika selvää, että uudet vaalit ovat edessä. Nykyinen hallitus on jo kaksi tappiota kärsinyt ja sitä kautta menettänyt enemmistönsä ja luottamuksensa parlamentissa. Jos lainsäädäntö, joka pyrkii estämään sopimuksettoman eron EU:sta, saadaan voimaan, odotetaan seuraavaksi työväenpuoleen kantaa siihen, millä aikataululla uusiin vaaleihin voitaisiin mennä, Jokela sanoo.

Jokela muistuttaa, että mahdollinen jatkoaika vaatii myös EU:n hyväksynnän.

– Toistaiseksi ei ainakaan ole ollut näkyvissä sellaista asiaa, joka perustelisi jatkoajan myöntämisen. Pitäisi olla jonkinlainen peruste sille, mitä tällä jatkoajalla tavoitellaan. Onko mahdollista saada erosopimus, joka on jo neuvoteltu, voimaan? Vai olisivatko esimerkiksi uudet vaalit riittävä peruste jatkoajalle, Jokela pohtii.

Johnsonin kova brexit-linja säilynyt

Britannia päätti EU-erosta kansanäänestyksellä jo pitkälti toista tuhatta päivää sitten, mutta on edelleen unionin jäsen.

– Näiden viikkojen, kuukausien ja vuosien aikana on nähty, ettei kansanäänestys mitenkään tätä kysymystä ratkaissut. Se vain syvensi entisestään EU:hun liittyviä jakolinjoja. Riittävää enemmistöä eron toteutustavalle ei ole sen jälkeen löytynyt.

Jokelan mukaan tilanteen kärjistyminen nykyiselleen oli ennakoitavissa.

– Boris Johnsonin kovissa brexit-näkemyksissä, joita hän esitti jo pääministerikamppailun aikana, ei tapahtunut mitään muutosta, kun hänestä tuli pääministeri.

Jokelan mukaan on myös mahdollista, että Johnson käy jo nyt vaalikamppailua.

– Johnson on tiennyt riskit. Hän on alusta asti nähnyt, että uudet vaalit ovat edessä pikemminkin ennemmin kuin myöhemmin. Ensimmäiset pääministeriviikot ovat joidenkin kommentaattorien mukaan olleet selkeää vaalikampanjan käymistä. Esimerkiksi kotimaan politiikassa on jo tehty isoja rahoituslupauksia vaikkapa terveydenhuoltoon

STT