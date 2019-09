Britannian alahuone iski viimeiset piikkinsä Boris Johnsonin lihaan ennen istuntotaukoa

Britannian pääministeri Boris Johnson lupaili tiistaina neuvotella uuden brexit-sopimuksen Britannialle sen jälkeen, kun parlamentin alahuone hylkäsi esityksen ennenaikaisista parlamenttivaaleista. Johnson kuitenkin pysyi järkähtämättömänä siitä, että EU-ero tapahtuu vaikka ilman sopimusta 31. lokakuuta, vaikka kansallinen laki sen kieltääkin.

– Keksiipä parlamentti mitä tahansa tapoja käsieni sitomiseen, tulen silti ajamaan sopimusta, joka palvelee kansallisia etujamme, pääministeri sanoi BBC:n mukaan.

Johnsonin liikkumavaraa on viime viikkojen aikana rajoitettu huomattavasti. Ensin oppositio ja hallituksen riveistä livenneet kansanedustajat ottivat haltuunsa parlamentin työjärjestyksen. Sen seurauksena alahuoneessa hyväksyttiin lakiesitys sopimuksettoman EU-eron torjumisesta.

Jos esitys ennenaikaisista parlamenttivaaleista olisi hyväksytty, olisi vaalit järjestetty lokakuun 15. päivä. Parlamentti hylkäsi vaalit jo kertaalleen viime viikolla, mutta niistä äänestettiin uudestaan, koska olosuhteet muuttuivat Britannian sopimuksettoman EU-eron estävän lain myötä.

Tälläkin kertaa äänestystulos jäi kauaksi toteutumisestaan. Uusien vaalien järjestämiseen olisi tarvittu kaksi kolmasosaa äänistä, eli 434 ääntä, mutta niitä kertyi vain 293.

Äänestyksen jälkeen selätetty Johnson kritisoi opposition edustajia laistaneen velvollisuuksistaan, kun he äänestivät uudet vaalit kumoon. Viimeisimpien mielipidemittausten mukaan Johnsonin konservatiivit ovat kasvattaneet kaulaansa työväenpuolueeseen.

Ei lykkäystä EU-erolle

Ennen vaaleista äänestämistä Johnson ehti jälleen uhota, ettei aio pyytää lykkäystä brexitille, vaikka parlamentin hyväksymä laki velvoittaa hänet tekemään niin.

– Tulen matkustamaan EU:n huippukokoukseen Brysseliin 17.-18. lokakuuta ja neuvottelemaan lähdöstämme 31. lokakuuta. Toivottavasti sopimuksen kanssa, mutta tarvittaessa ilman sitä. En tule pyytämään uutta lykkäystä, Johnson sanoi.

Pääministeri ei tarkentanut, miten hän aikoo kiertää maanantaina hyväksytyn sopimuksettoman EU-eron estävän lain. BBC:n politiikan toimittajan Laura Kuenssbergin mukaan pääministerin kansliassa pohditaan koko ajan eri vaihtoehtoja tähän.

Myös uuden sopimuksen sorvaaminen on erittäin vaikeaa. Vastapuoli eli EU on haluton avaamaan jo kertaalleen neuvoteltua sopimusta, joka saatiin aikaan edellisen pääministeri Theresa Mayn kanssa.

EU-neuvottelijoiden mukaan Johnson ei myöskään ole tarjonnut käypää vaihtoehtoa sopimukselle. Kipukohtana on erityisesti Irlannin ja Pohjois-Irlannin välinen raja, jonka avoimuudesta brexitin jälkeen osapuolilla on eriäviä näkemyksiä.

Kaoottinen ilmapiiri

Alahuone päätti niukalla enemmistöllä myös, että hallituksen on julkistettava kaikki Britannian sopimuksettomaan EU-eroon liittyvä materiaali, olivatpa kyseessä sitten kirjalliset dokumentit tai sähköinen materiaali aina tekstiviestejä myöten. Myös kaikki parlamentin istuntotauon pidentämiseen liittyvä materiaali on toimitettava parlamentille.

Maanantai ehti vaihtua tiistaiksi ennen istunnon päättymistä. Istunnon päätyttyä alahuone jäi viiden viikon istuntotauolle.

Johnsonin pyytämää istuntotaukoa on kritisoitu oppositiossa laajalti ajankohtansa takia. Opposition mukaan tarkoituksena oli jättää parlamentille niin vähän aikaa ennen lokakuun loppua, ettei sopimuksetonta brexitiä enää ehdittäisi estää. Johnsoninmukaan istuntotauon tarkoitus on antaa hänen hallinnolleen mahdollisuus valmistella rauhassa uutta lainsäädäntöä.

Useat alahuoneen edustajat osoittivat mieltään aamun pikkutunneilla kohottamalla kylttejä, joihin oli kirjoitettu ”hiljennetty”. Istuntosalissa myös laulettiin perinnelauluja ja Johnsonia kehotettiin häpeämään toimiaan.

Punta porskuttaa

Boris Johnsonin vastatuuli vaikutti kirittävän punnan kurssia. Punta vahvistui hetkellisesti jopa yli yhden prosentin dollaria vastaan, ja arvo kipusi korkeimmilleen sitten heinäkuun lopun, lähes 1,24 dollariin. Brittivaluuttaa vahvistivat myös talousluvut, jotka paljastivat Britannian kansantalouden porskuttavan odotettua paremmin.

Punta oli kuitenkin iltapäivällä Suomen aikaa hienoisessa laskussa päivän huippulukemista.

https://www.bbc.com/news/uk-politics-49630094

STT

