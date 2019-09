Britannian ex-pääministeri Cameron avautuu: Ajattelen brexit-kansanäänestystä joka ikinen päivä

Britannian entinen pääministeri David Cameron on avannut tuntemuksiaan brexit-saagasta. Times-lehden haastattelussa Cameron muun muassa kritisoi nykyistä pääministeriä Boris Johnsonia. Cameron sanoo, ettei hän hyväksy parlamentin jäädyttämistä tai hallitusta vastaan kapinoineiden konservatiiviedustajien erottamista puolueen parlamenttiryhmästä.

Cameron antoi risuja myös Johnsonin toiminnalle vuoden 2016 EU-kansanäänestyskampanjan aikana. Cameron oli tuolloin pääministerinä ja kampanjoi EU:ssa pysymisen puolesta. Hänen puoluetoverinsa Johnson oli näkyvimpiä brexitin puolesta kampanjoijia.

Johnson ja tämän liittolaiset muun muassa väittivät, että Turkki on lähellä EU-jäsenyyttä eikä Britannia pysty estämään sitä ja että Britannia lähettää joka viikko EU:lle 350 miljoonaa puntaa, jotka voitaisiin käyttää terveydenhoitoon.

– He jättivät mielestäni totuuden kotiin Turkin ja noiden 350 miljoonan punnan suhteen, Cameron sivalsi.

– He käytännössä haukkuivat hallitusta johon itse kuuluivat.

Moni syyttää Cameronia brexit-sopasta, sillä hänen hallituksensa päätti vuoden 2016 kansanäänestyksen pitämisestä. Cameron sanoi, että brexit masentaa häntä.

– Ajattelen sitä joka päivä. Joka ikinen päivä ajattelen kansanäänestystä ja sitä että me hävisimme, sen seurauksia ja asioita, jotka olisimme voineet tehdä eri tavalla.

Kannan kamalasti huolta siitä, mitä seuraavaksi.

Uutta kansanäänestystä ei voi sulkea pois

Ex-pääministeri puolustaa silti päätöstään järjestää EU-kansanäänestys. Hänen mielestään sitä oli lupailtu briteille jo pitkään ja poliittinen paine oli kasvanut suureksi.

– Mietin sitä enemmän kuin mitään muuta tekemääni päätöstä, koska tiesin, että se oli valtava päätös, Cameron kertoo.

– Kun ajattelen sitä, tulen aina samaan johtopäätökseen: meille olisi joka tapauksessa tullut kansanäänestys.

Cameron sanoo, että uutta EU-kansanäänestystä ei voida sulkea pois, koska ”me olemme jumissa.”

Cameron erosi pääministerin paikalta muutama viikko kansanäänestyksen jälkeen heinäkuussa 2016 ja teki tilaa Theresa Maylle. Sen jälkeen Cameron on pitänyt enimmäkseen hiljaiseloa. May erosi tehtävästä tänä kesänä ja Johnson nousi hänen tilalleen.

