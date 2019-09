Britannian hallitus uhkaa kapinoivia konservatiivikansanedustajia paikan menettämisellä

Britanniassa valmistaudutaan brexit-kohtalonviikkoon parlamentin alahuoneen palatessa huomenna kesätauoltaan. Oppositio pyrkii työväenpuolueen johdolla tuomaan parlamenttiin lakiesityksen kovan brexitin estämiseksi.

Brittimedioiden mukaan pääministeri Boris Johsonin hallitus on varoittanut konservatiivipuolueen kansanedustajia tukemasta opposition hanketta. Jos näin tapahtuu, puolue vetää ehdokkailta tukensa eikä kelpuuta heitä uudelleen ehdolle.

Brexitin odotetaan vievän Britannian ennenaikaisiin vaaleihin loppuvuoden aikana. Maan EU-eron on määrä toteutua 31. lokakuuta. Pääministeri Johnson on vakuuttanut, että maa jättää EU:n riippumatta siitä, onko unionin kanssa päästy sopuun eron ehdoista.

Britannian hallitus aloitti eilen näyttävän mainoskampanjan, jossa kansalaisia kehotetaan valmistautumaan brexitin toteutumiseen. Kohteena ovat erityisesti matkustamista EU-maihin suunnittelevat kansalaiset ja EU:n alueelle tuotteita vievät yritykset. Mainoskampanjan on kerrottu maksavan hulppeat 100 miljoonaa puntaa eli noin 110 miljoonaa euroa.

Britanniaa kuohuttaa yhä pääministerin Johnsonin viime viikon päätös määrätä parlamentti pitkälle istuntotauolle juuri brexitin lähestyessä. Huomenna työhönsä palaava alahuone ehtii olla koolla vain viikon, kunnes sen työ jäädytetään. Uusi istuntokausi alkaa vasta 14. lokakuuta.

Lähteet: Politico, BBC, Guardian

STT

