Britannian pääministerille kaksi kovaa iskua parlamentissa – Alahuone ei puoltanut uusien vaalien järjestämistä, ja aiemmin hyväksyttiin lakiehdotus sopimuksettoman EU-eron estämiseksi

Britannian pääministeri Boris Johnsonin brexit-suunnitelmat kärsivät eilisiltana parlamentissa kaksi kovaa iskua.

Parlamentin alahuone ei hyväksynyt illan äänestyksessä hallituksen esitystä uusien parlamenttivaalien järjestämisestä. Lisäksi alahuone antoi tukensa laille, jonka tarkoitus on estää maan EU-ero ilman sopimusta.

Kansanedustajista 298 tuki uusia vaaleja ja 56 vastusti niitä. Vaalien tueksi olisi tarvittu 434 ääntä eli kahden kolmasosan enemmistö.

Oppositioon kuuluva työväenpuolue pidättäytyi äänestämästä. Puolue ilmoitti jo aiemmin, ettei se aio äänestää uusien vaalien puolesta vielä tässä vaiheessa. Vaalit olisi pidetty 15. lokakuuta.

Työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn sanoi haluavansa vaalit, mutta ei suostunut tukemaan pääministerin ehdotusta ennen kuin sopimuksettoman EU-eron estävä laki on pantu täytäntöön.

Äänestyksen jälkeen pääministeri Johnson arvosteli Corbynia kovin sanoin.

– Hänestä taisi tulla maamme demokratian historiassa ensimmäinen oppositiojohtaja, joka kieltäytyy kutsusta vaaleihin. Voin vain spekuloida, mitä syitä hänen epäröintinsä taustalla on. Pahoin pelkään, että ilmiselvä johtopäätös on, että hän ei usko voittavansa, Johnson sanoi.

Pelot jarruttelusta ylähuoneessa eivät näytä toteutuvan

Alahuone hyväksyi aiemmin illalla muutosehdotuskierroksen läpi käyneen version opposition lakiesityksestä, jonka tarkoitus on estää sopimukseton EU-ero.

Esitys hyväksyttiin äänin 327-299. Lakiehdotus hyväksyttiin aiemmassa äänestyksessä ennen muutosehdotuksia äänin 329-300.

Laki edellyttäisi pääministeriä pyytämään EU:lta lykkäystä brexitiin, jos uutta erosopimusta EU:n kanssa ei ole syntynyt lokakuun EU-huippukokoukseen mennessä. Britannian on ollut määrä erota EU:sta 31. lokakuuta, mutta laissa kaavailtu jatkoaika jatkuisi ensi tammikuun loppuun saakka.

Johnson haukkui aiemmin päivällä opposition hankkeen ”antautumiseksi”, joka vie pohjan pois sekä brexitin toteutumiselta että EU:n kanssa käytäviltä neuvotteluilta eron ehdoista.

Jotta laki tulee voimaan, parlamentin ylähuoneen täytyy hyväksyä se. Ylähuone saa näillä näkymin lakiehdotuksen käsiteltyä perjantaihin mennessä, kertovat muun muassa BBC ja Guardian.

Ylähuoneen enemmistö vastustaa brexitiä, mutta joidenkin EU-eron kannattajien epäiltiin yrittävän viivyttää käsittelyä ylähuoneessa niin pitkään, ettei laki ehdi tulla hyväksytyksi ennen pääministerin määräämää parlamentin istuntotaukoa. Sen on määrä alkaa ensi viikolla.

Ylähuoneesta kerrottiin BBC:lle ja Guardianille, että lakiesitys palautetaan alahuoneen käsittelyyn perjantai-iltapäivään mennessä. Silloin se voisi päätyä uudelleen alahuoneen äänestykseen maanantaina ja lopulta kuningattaren hyväksyttäväksi.

Oppositio perää todisteita neuvotteluista

Boris Johnson nousi Britannian pääministeriksi vain kuusi viikkoa sitten. Hän on luvannut viedä Britannian ulos EU:sta lokakuun loppuun mennessä joko sopimuksen kanssa tai ilman.

Johnson on sanonut neuvottelevansa EU:n kanssa uuden erosopimuksen ja samalla vauhdittanut valmisteluja sopimuksettoman brexitin varalle. Pääministeri on sanonut, että hänen tiiminsä on saanut aikaan ”huomattavaa edistystä”.

Oppositiojohtaja Corbyn on syyttänyt Johnsonia suuren luokan huijauksesta, koska mitään neuvotteluja EU:n kanssa ei oikeasti käydä. Corbynin mukaan hallitus ei ole esittänyt todisteita sen paremmin neuvotteluissa edistymisestä kuin EU:lle tehdyistä uusista ehdotuksistakaan.

AFP:n haastatteleman korkean EU-lähteen mukaan unioni suhtautuu erittäin epäillen mahdollisuuteen, että Johnson ehtisi neuvotella EU:n kanssa minkäänlaista sopimusta ennen lokakuun loppua.

