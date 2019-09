Britannian parlamentti jauhaa jälleen brexitiä

Britannian parlamentti lähettää tänään kuningattaren vahvistettavaksi lakiesityksen, jonka tarkoituksena on estää sopimukseton ero EU:sta. Käytännössä lain voimaantulo on varmaa, sillä kuningattaren vahvistus on pelkkä muodollisuus.

Britannian pääministeri Boris Johnson on toistuvasti sanonut, että Britannia jättää EU:n lokakuun lopussa, oli sopimusta tai ei.

Oppositio on niin ikään viestittänyt, ettei se tule tänäänkään tukemaan Johnsonin vaatimusta uusien vaalien järjestämisestä ennen lokakuun puoliväliä.

STT

