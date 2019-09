Britannian parlamentti palaa kesätauolta, brexit-yhteenotto edessä

Britannian parlamentin alahuone palaa tänään kesän istuntotauolta. Kansanedustajien työn aloituksesta odotetaan myrskyisää, kun oppositio yrittää estää sopimuksettoman EU-eron omalla lakialoitteellaan.

Hankkeen pitäisi onnistua pikavauhtia. Pääministeri Boris Johnson on määrännyt alahuoneen yli kuukauden istuntotauolle ensi viikosta alkaen. Konservatiivipuolue on myös uhannut oppositiota tukevia kansanedustajia erottamisella.

Britannian on määrä erota EU:sta 31. lokakuuta. Oppositio pyrkii estämään tämän pikalainsäädännöllä. Jos tässä onnistutaan, BBC:n ja AFP:n hallituslähteiden mukaan Johnson esittää ennenaikaisten parlamenttivaalien pitämistä.

AFP:n hallituslähteen mukaan Johnson tuo uusien parlamenttivaalien järjestämisen parlamentin äänestettäväksi heti huomenna, jos hallituksen suunnitelma kaatuu tämänpäiväisessä äänestyksessä.

Uusia vaaleja esitettäisiin pidettäväksi 14. lokakuuta, muutamia päiviä ennen EU-huippukokousta 17.-18. lokakuuta ja vain reilut kaksi viikkoa ennen brexitin määräpäivää. Johnson sanoi myöhään maanantaina, ettei aio missään olosuhteissa pyytää EU:lta lykkäystä eropäivään.

STT

