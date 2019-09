Britannian työ- ja eläkeministeri eroaa tehtävästään

Britanniassa työ- ja eläkeministeri Amber Rudd eroaa tehtävästään. Rudd kirjoittaa Twitterissä, että hän ei voi katsoa vierestä, kun lojaaleja maltillisia konservatiiveja karkotetaan puolueesta.

Rudd ei enää usko, että lähtö EU:sta sopimuksen kanssa on Britannian hallituksen päätavoite. Pääministeri Boris Johnson on sanonut, että Britannia lähtee EU:sta lokakuun lopussa joko sopimuksen kanssa tai ilman.

Parikymmentä konservatiivien kansanedustajaa erotettiin kuluneella viikolla puolueen parlamenttiryhmästä. Erotetut kannattivat esitystä, jonka turvin oppositio ja hallitusta vastaan kapinoivat konservatiivit ottivat parlamentin työjärjestyksen haltuunsa.

Kaappauksen ansiosta oppositio toi käsittelyyn lakiesityksen sopimuksettoman EU-eron torjumisesta. Lakiesitys hyväksyttiin parlamentin alahuoneessa keskiviikkona, ja ylähuone hyväksyi sen odotetusti perjantaina. Lain on määrä saada lopullinen sinetti maanantaina.

Rudd kuvaili konservatiivikansanedustajien erottamista hyökkäykseksi soveliaisuutta ja demokratiaa vastaan. Hän kannatti vuoden 2016 brexit-äänestyksessä EU:ssa pysymistä.

”Paljon energiaa sopimuksettoman eron valmisteluun”

Rudd kuvaili päätöstään vaikeaksi pääministeri Johnsonille suunnatussa erokirjeessään. Hän sanoi liittyneensä hallitukseen hyvässä uskossa ja hyväksyneensä, että sopimuksettoman eron täytyy olla vaihtoehtojen joukossa.

– Se oli yksi keino, jonka avulla meillä oli parhaat mahdollisuudet saavuttaa uusi sopimus, jotta voimme lähteä 31. lokakuuta. En kuitenkaan enää usko, että lähtö sopimuksen kanssa oli hallituksen päätavoite, Rudd kirjoitti.

Rudd sanoi BBC:n haastattelussa tammikuussa, että hän on sitoutunut välttämään sopimuksettoman eron, jota hän kuvaili ”pahimmaksi mahdolliseksi lopputulokseksi”.

– Hallitus käyttää paljon energiaa sopimuksettoman eron valmisteluun. En ole nähnyt samaa intensiteettiä keskusteluissamme Euroopan unionin kanssa, Rudd kirjoitti erokirjeessään.

STT

