Britanniassa korkein oikeus antaa päätöksensä parlamentin työn keskeyttämisen laillisuudesta

Britannian korkein oikeus antaa tänään päätöksensä siitä, toimiko pääministeri Boris Johnson laillisesti määrätessään parlamentin poikkeuksellisen pitkälle istuntotauolle. Tuomio on määrä julistaa puolenpäivän jälkeen Suomen aikaa. Siinä otetaan kantaa Johnsonin kuningatar Elisabetille antamaan neuvoon keskeyttää parlamentin toiminta 14. lokakuuta asti.

Johnsonin mukaan istuntotauon tarkoitus on antaa hänen hallinnolleen mahdollisuus valmistella rauhassa uutta lainsäädäntöä. Hänen arvostelijoidensa mielestä tarkoituksena oli yrittää vaientaa kansanedustajat, jotka vastustavat Johnsonin uhkausta lähteä EU:sta 31. lokakuuta tarvittaessa vaikka ilman sopimusta.

Johnsonin on myös syytetty valehdelleen kuningattarelle istuntotauon syistä. Johnson on kiistänyt tiedon useaan otteeseen.

Päätös ei määrittele koska ja millä ehdoilla Britannia jättää EU:n

Korkeimman oikeuden presidentti Brenda Hale korosti viime viikolla, että päätös ei määrittele, koska ja millä ehdoilla Britannia jättää EU:n.

Oikeuden päätös on kuitenkin huipennus kolme vuotta jatkuneelle taistelulle brexitin muodosta Johnsonin, hänen edeltäjänsä Theresa Mayn ja parlamentin alahuoneen välillä.

Ennen parlamentin istuntotaukoa kansanedustajat hyväksyivät lain, jonka tarkoituksena on estää sopimukseton brexit.

Aiemmin tässä kuussa Skotlannin vetoomustuomioistuin linjasi, että Johnsonin päätös parlamentin istuntotauosta oli lainvastainen. Oikeus ei kuitenkaan määrännyt päätöstä kumottavaksi, koska se jäi odottamaan Britannian korkeimman oikeuden ratkaisua asiaan.

STT

Kuvat: