Britanniassa opposition brexit-lakiesityksen odotetaan saavan parlamentin ylähuoneen hyväksynnän

Britanniassa odotetaan, että parlamentin ylähuone hyväksyy tänään opposition brexit-lakiesityksen. Alahuoneen on määrä käsitellä mahdolliset muutostoiveet maanantaina ja äänestää laista uudemman kerran. Läpimennessään esitys menee seuraavaksi kuningattarelle hyväksyttäväksi.

Laki velvoittaisi maan hallituksen hakemaan EU:lta lykkäystä nykyiseen lokakuun 31. päivän takarajaan, jolloin Britannian on määrä erota unionista. Laki käytännössä torjuisi toistaiseksi kovan brexitin uhan, joka häämöttää lokakuun lopulla.

Maan hallitus aikoo myös tuoda ehdotuksen uusista vaaleista äänestettäväksi jälleen maanantaina. Ehdotus äänestettiin kumoon edellisen kerran keskiviikkona.

Parlamentin alahuoneen puhemies John Bercow on aikaisemmin vastustanut saman esityksen käsittelyä toistamiseen parlamentissa.

Hallitus uskoo olosuhteiden kuitenkin olevan erilaiset alkuviikosta, jos lakiesitys menee läpi. Lain läpimeneminen on ollut työväenpuolueen ehtona uusiin vaaleihin lähtemiselle.

Johnson: Mieluummin makaisin kuolleena katuojassa

Vaikka pääministeri Boris Johnsonin brexit-suunnitelmat ovat kokeneet viime päivinä kovia, julisti hän torstaina, että maan on erottava unionista lokakuun lopussa. Hän kertoi myös, että makaisi mieluummin kuolleena katuojassa kuin lykkäisi maan EU-eroa enää lokakuun yli.

Hän puhui torstaina Pohjois-Englannissa sijaitsevassa poliisiakatemiassa, jossa hän joutui myös kritiikin kohteeksi, kun hänen takanaan seissyt poliisikokelas pyörtyi kesken pitkän puheen.

Johnson huomioi tilanteen ja kertoi yleisölle tapahtuneen olleen hänelle merkki tuoda puheensa päätökseen. Tästä huolimatta pääministeri jatkoi puhettaan tämän jälkeen ja sai tulisia kommentteja niskaansa.

Työväenpuolueen kansanedustaja Yvette Cooper sanoi torstaina, että poliisien seisottaminen osana pääministerin poliittista temppua oli vallan väärinkäyttöä.

