British Airwaysin lentäjien palkkakiista pysäytti lennot brittikentiltä

Lentoyhtiö British Airwaysilmoittaa joutuneensa perumaan lähes kaikki Britannian kentiltä lähtevät lennot tänään. Syynä on lentäjien pitkäksi venyneestä palkkakiistasta seurannut lakko.

BA ja sen 4 300 lentäjää ovat kiistelleet palkoista yhdeksän kuukauden ajan. Lentäjälakon on määrä jatkua myös huomenna ja lentäjät uhkaavat lakkoilla myös 27. syyskuuta. Lakkoja on määrä jatkaa joulun alla, ellei sopua ole syntynyt sitä ennen.

Lentoyhtiön mukaan kapteeneille tarjotaan ”maailmanluokan” palkkaa ja palkkioita, jotka nousevat yhteensä jopa 220 000 euroon vuodessa. Yhtiön muita työntekijöitä edustavat liitot ovat hyväksyneet tarjouksen, joka tuo heille 11,5 prosentin palkankorotuksen kolmen vuoden aikana.

Lentäjiä edustava BALPA huomauttaa vuorostaan, että lentojen perämiesten keskipalkat ovat noin 78 000 euroa vuodessa. Nuorimpien perämiesten palkat jäävät alle 30 000 euroon. Monet velkaantuvat syvästi, koska lentäjäkoulutus tulee maksamaan noin 110 000 euroa.

Liitto huomauttaa, että BA:n emoyhtiö IAG:n voitto ennen veroja kasvoi viime vuonna lähes kymmenen prosenttia.

