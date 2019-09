Brittiparlamentin puhemies ilmoitti siirtyvänsä syrjään – parlamentti jää pääministerin määräämälle istuntotauolle tänään

Britannian parlamentin alahuoneen puhemies John Bercow aikoo jättää tehtävänsä. Bercow ilmoitti päätöksestään parlamentin istunnossa tänään.

Bercow sanoi, ettei asetu ehdolle ennenaikaisissa vaaleissa, jos parlamentti äänestää tänään niiden järjestämisen puolesta. Hän kertoi myös, että jättää joka tapauksessa puhemiehen tehtävät lokakuun lopussa.

Käynnissä olevassa istunnossa on tänään tarkoitus äänestää toisen kerran hallituksen esityksestä ennenaikaisista vaaleista. Pääministeri Boris Johnson haluaisi järjestää uudet vaalit ennen lokakuun puoliväliä, mutta esityksen odotetaan kaatuvan myös tällä äänestyskerralla.

Britannian parlamentti jää pääministerin määräämälle istuntotauolle tänään päivän päätteeksi, pääministerin edustaja kertoo. Tauon on määrä päättyä 14. lokakuuta. Johnsonin arvostelijoiden mukaan pääministeri yrittää näin estää parlamenttia puuttumasta brexit-prosessiin. Tämänhetkinen takaraja Britannian EU-erolle on 31. lokakuuta.

Kuningatar hyväksyi brexit-lain

Britannian kuningatar Elisabet II hyväksyi tänään lain, jonka tarkoituksena on estää sopimukseton ero EU:sta, parlamentin ylähuone tiedotti.

Käytännössä lain voimaantulo oli jo tätä ennen varmaa, sillä kuningattaren vahvistus on pelkkä muodollisuus.

Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksen yliopistotutkijan Timo Miettisen mukaan lakiesitys sopimuksettoman eron välttämiseksi kirjoitettiin siten, että lisäaikaa EU-erolle pitää hakea 19. lokakuuta, jos Britannialla ei siihen mennessä ole parlamentin ratifioimaa erosopimusta.

Britannian pääministeri Johnson on toistuvasti sanonut, että Britannia jättää EU:n lokakuun lopussa, oli sopimusta tai ei.

Irlannin mukaan Britannia ei ole tarjonnut mitään uutta

Irlannissa aamupäivällä vieraillut Johnson korosti, että Britannia on edelleen lähtemässä EU:sta lokakuun lopussa. Samalla hän sanoi, että brexit ilman sopimusta olisi epäonnistuminen, josta sekä Britannian että Irlannin hallitukset olisivat vastuussa.

Johnson tapasi Dublinissa Irlannin pääministerin Leo Varadkarin. Johnsonin mukaan brexit-sopimus EU:n kanssa on yhä mahdollinen ennen unionin lokakuista huippukokousta. Varadkarin mukaan EU ei ole kuitenkaan saanut Britannialta mitään vaihtoehtoisia ehdotuksia brexit-neuvotteluja hiertävään kysymykseen Britannian ja Irlannin rajasta.

– Ilman backstopia ei voi olla sopimusta, Varadkar korosti.

Niin kutsutun backstopin tarkoituksena on säilyttää Irlannin ja Pohjois-Irlannin raja avoimena myös brexitin jälkeen. Johnson ei halua sellaista brexit-sopimusta, johon backstop sisältyy.

Saako Britannia haettua lisäaikaa?

Yliopistotutkija Miettisenmukaan tällä hetkellä brexitin perusskenaario on se, että Britannia olisi hakemassa brexitille lisäaikaa ja menisi jossain vaiheessa vaaleihin. Jos Johnson voittaisi vaalit, hän tulisi todennäköisesti kampanjoimaan samalla linjalla kuin aiemmin. Hän tulisi viemään Britannian ulos jollakin parlamentaarisella enemmistöllä, sopimuksella tai ilman, Miettinen sanoo.

– Tällä hetkellä Johnsonin vaatimukset sopimuksen muuttamisesta eivät ole saaneet kovin suurta vastakaikua EU:ssa. Eli mitään neuvotteluja varsinaisesti ei sopimuksen muuttamisesta ole.

Toinen mahdollinen tulos olisi, että työväenpuolue ja sen liittolaiset voittaisivat. He ovat Miettisen mukaan puhuneet mahdollisesta kansanäänestyksestä. Ylipäätään nykyisen opposition voittaessa sopimuksellisen eron todennäköisyys kasvaisi.

– Tässä vaiheessa yksittäisistä vaihtoehdoista on tosi vaikea sanoa, koska tässä on niin monta liikkuvaa osaa. Keskeistä on, että miten realistista on, että Britannia saa kunnialla lisäajan hakemisen maaliin.

Britanniassa tarvitaan visio, jota enemmistö kannattaa

Lisäaika EU:lta ei ole itsestäänselvyys

Ranska ilmoitti tänään, että nykyisellään EU:lla ei välttämättä ole perusteita antaa lisäaikaa, Miettinen kertoo.

– Tulkitsen sen niin, että jos vaaleja ei ole näköpiirissä, silloin ei ole mitään järkeä antaa lisäaikaa, Miettinen sanoo.

Miettisen mukaan lisäajan saamisessa olennaista EU:lle on se, että Britannialla olisi suunnitelma siitä, miten parlamentaarinen jumitila saadaan ratkaisua. Tällä hetkellä parlamentissa ei ole konkreettiselle vaihtoehdolle enemmistöä.

– Keskeistä on, että Britannialla on jokin visio siitä, miten enemmistö saadaan. Ja vaalit on ihan keskeinen mahdollisuus muuttaa parlamentaarista tilannetta.

Miettinen huomauttaa, että jos vaalit pidettäisiin lokakuussa ja Johnson voittaisi ne, tarvetta lisäajan myöntämiselle ei olisi välttämättä ollenkaan. Johnson on ilmoittanut, että hän veisi Britannian ulos sopimuksella tai ilman lokakuun lopussa.

STT

