Brittiparlamentti väittelee taas brexitistä, Johnson ehdottaa parlamenttivaaleja 15. lokakuuta

Britannian alahuone on kokoontunut jälleen käsittelemään maan EU-eroa. Pääministeri Boris Johnson kutsui myöhemmin päivällä käsittelyyn tulevaa opposition lakialoitetta brexitin lykkäämisestä jälleen ”antautumiseksi” ja kertoi, että neuvotteluissa EU:n kanssa on edistytty.

Johnson kehotti työväenpuolueen Jeremy Corbynia suostumaan uusien parlamenttivaalien pitämiseen 15. lokakuuta. Aiemmin mahdollisena vaalipäivänä on mainittu 14. lokakuuta.

Corbynin mukaan Johnsonin väitteet edistymisestä tai edes neuvottelujen käymisestä EU:n kanssa eivät pidä paikkaansa.

