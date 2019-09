Brother Christmasin rahankeräysrikossyytteitä käsitellään käräjillä – syytetyn penkillä nykyisin eduskunnassa istuva Ari Koponen

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään hyväntekeväisyysjärjestö Brother Christmasin toimintaan liittyvien rahankeräysrikossyytteiden käsittely.

Syytettyinä ovat Brother Christmasina tunnettu ja sittemmin perussuomalaisten kansanedustajaksi noussut Ari Koponen sekä kaksi muuta yhdistyksen hallituksen jäsentä. Lisäksi Koposta vastaan on nostettu erillinen rahankeräysrikossyyte hänen Ari Koponen Events -toiminimeensä liittyen.

Syyttäjän mukaan syytteet koskevat aikaa, jolloin Ari Koponen Eventsillä tai Brother Christmas -yhdistyksellä ei ole ollut rahankeräyslupaa. Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Huhtikuussa syytteiden nostamisen jälkeen Koponen sanoi, että syytteissä on kyse ”nippelitiedosta” ja ”hiusten halkomisesta”.

– Kyse on pelkästä rahankeräyslain nippelitiedosta ja arpajaishallinnon käynnistämästä hiusten halkomisesta, Koponen sanoi yhdistyksen tiedotteessa tuolloin.

Syyttäjä: Yhdistyksen kirjanpito piti kutinsa

Koposen hyväntekeväisyyshahmo on alkujaan tunnettu parrasta, piposta ja ruutupaidasta sekä tavastaan hyödyntää sosiaalista mediaa. Yhdistys on kerännyt apua muun muassa sairaille lapsille.

Poliisi ryhtyi tutkimaan Brother Christmasia sen jälkeen kun Helsingin Sanomat julkaisi viime vuoden helmikuussa laajan artikkelin epäillyistä epäselvyyksistä yhdistyksen toiminnassa.

Poliisi epäili yhdistyksen toiminnassa myös törkeää kirjanpitorikosta, mutta syyttäjä jätti syytteen nostamatta. Poliisin mukaan yhdistykseltä puuttui sadoista maksuista kirjanpitolain mukainen tosite tai maksun peruste ei selvinnyt tositteesta.

Yhdistyksen kirjanpitoon tehtiin erityistarkastus, jossa katsottiin, että tiliotteella olleet merkinnät riittivät kirjauksiksi tulo- ja menotapahtumista. Syyttäjä yhtyi tarkastuksen lopputulemaan, jonka mukaan yhdistyksen kirjanpito antoi oikean ja riittävän kuvan sen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Erityistarkastus ei myöskään löytänyt viitteitä siitä, että yhdistyksen varoja olisi käytetty muuhun kuin yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan.

STT

