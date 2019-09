CNN: Netanjahu paljasti aikaisemmin tuntemattoman Iranin ydinaselaitoksen

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on paljastanut aiemmin tuntemattoman kohteen, jonka hän sanoo liittyvän Iranin ydinaseohjelmaan. Pääministerin vastustajien mukaan salaisten tietojen paljastaminen juuri vaalien alla on vaalitemppu, kertoo CNN.

Netanjahu esitteli televisiossa satelliittikuvia Abadehin kaupungista, joka sijaitsee Iranin keskiosassa, etelään Istafanista, missä Iranin tiedetään tehneen ydinasekokeita. Vihiä paikasta saatiin Israelin agenttien tammikuussa kaappaamista arkistotiedoista.

Netanjahu ei kertonut televisiossa, koska kokeet aloitettiin, mutta CNN:n pääministerin kansliasta hankkimien tietojen mukaan laitos oli toiminnassa jo vuonna 2003, mahdollisesti aikaisemminkin.

– Kun Iranille kävi selväksi, että Israel on paljastanut paikan, se tuhosi, tai ainakin yritti tuhota, kaikki todisteet, Netanjahu sanoi. Tämä tapahtui pääministerin esittelemien kuvien perusteella kesä- tai heinäkuussa.

Pääministerin mukaan neuvottelut Iranin kanssa on lopetettava, ja kansainvälisen yhteisön on liityttävä mukaan Yhdysvaltain pakoterintamaan, jos Iranin ydinaseen kehittäminen halutaan estää.

Netanjahun vastustajien mukaan salaisen tiedustelutiedon julkistaminen vaalien alla on halpahintainen temppu.

– Arkaluontoisen tiedon käyttäminen vaalipropagandaan osoittaa huonoa harkintaa. Vielä viimeisinä päivinään pääministerinä Netanjahu osoittaa, että hän välittää vain Netanjahusta, sivalsi pääministerin keskeisiin haastajiin kuuluva Benny Gantz Twitterissä.

https://edition.cnn.com/2019/09/09/middleeast/netanyahu-iran-nuclear-site-intl/index.html

STT

