Danske Bank myi Kiinteistömaailman sijoittajaryhmälle

Danske Bank on myynyt Kiinteistömaailman ryhmälle kiinteistönvälitysalan toimijoita. Ketjun uusia omistajia ovat ketjun toimitusjohtajaksi nouseva Risto Kyhälä sekä yhtiöidensä kautta Arto Martonen, Kenneth Kaarnimo ja Merasco Real Estate.

Kiinteistömaailma ilmoittaa olevansa kauppamäärillä mitattuna Suomen suurin kiinteistönvälitysketju, jossa työskentelee lähes 700 henkilöä reilussa sadassa asuntomyymälässä.

Danske kertoo keskittyvänsä ydinliiketoimintaansa eli pankkipalveluiden kehitykseen. Danske ja Kiinteistömaailma jatkavat yhteistyötään.

Kyhälän mukaan Kiinteistömaailma aikoo jatkaa alan edelläkävijänä ja liiketoimintamallien muuttajana.

– Se on tuonut markkinoille Tarjouskaupan lisäksi lukuisia muitakin asuntokauppaa helpottavia menetelmiä. Uusi omistajatiimi on vahvasti sitoutunut digitalisaation hyödyntämiseen kiinteistönvälitysalalla, Kyhälä sanoi tiedotteessa.

Hänen mukaansa digitaalisilla ratkaisuilla voidaan kuitenkin edelleen parantaa asiakaskokemusta ja tehostaa asuntokaupan ja -rahoituksen prosesseja.

Kauppa ei aiheuta muutoksia Kiinteistömaailman franchising-yritysten asemaan, eikä sillä ole välittömiä henkilöstövaikutuksia.

STT

Kuvat: