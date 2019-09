Dorian-hurrikaanin uhriluku Bahamasaarilla nousi seitsemään

Hurrikaani Dorianin aiheuttamien vahvistettujen kuolonuhrien lukumäärä on noussut seitsemään, kertoo Bahamasaarten pääministeri.

Pääministeri Hubert Minnisin mukaan uhrit kuolivat Abacon saarilla. Loukkaantuneita on pääministerin mukaan ainakin 25.

Yhdysvaltain rannikkovartiosto puolestaan kertoi CNN:lle pelastaneensa 47 ihmistä eri puolilla Bahamaa, monet heistä olivat sairaalahoidon tarpeessa.

Kakkoskategorian hurrikaaniksi tiistaina vaimentunut Dorian etenee pitkin Yhdysvaltain kaakkoisrannikkoa. Etelä-Carolinassa jo lähes 250 000 ihmistä on paennut kodeistaan rannikkoalueilla, joille on annettu evakuointimääräys.

https://edition.cnn.com/us/live-news/hurricane-dorian-september-2019/index.html

STT

