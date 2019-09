Dorian saavutti Yhdysvaltain itärannikon, Osia Charlestonista veden vallassa

Hirmumyrsky Dorianin mukanaan tuomat sateet ja tuulet ovat saapuneet Yhdysvaltain itärannikolle. Ainakin osia Charlestonin kaupungista Etelä-Carolinassa on joutunut veden valtaan. Amerikkalaismedian välittämissä kuvissa näkyy ihmisiä, jotka liikkuvat kaduilla veneillä.

Alueelle on luvattu kaatosateita sekä Pohjois- että Etelä-Carolinan osavaltioiden rannikkoa on varoitettu myös hengenvaarallisesta tulvavuoksesta, joka saattaa nousta yli kahteen metriin. Sähköt ovat katkenneet yli 80 000 taloudesta Etelä-Carolinassa ja myrskyevakkoja varten on varattu yli 20 tilapäissuojaa.

Viranomaiset ovat kehottaneet satoja tuhansia ihmisiä Pohjois- ja Etelä-Carolinassa sekä Georgiassa hakeutumaan suojaan myrskyn tieltä. Dorian vahvistui aamulla tilapäisen heikentymisensä jälkeen kolmoskategoriaan viisiportaisella asteikolla.

Dorian riehui ennen Yhdysvaltojen itärannikon tuntumaan saapumistaan Bahamalla, missä se erittäin laajaa tuhoa ja tappoi ainakin 20 ihmistä.

STT

Kuvat: