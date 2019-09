Tuleeko Urpilaisesta jo toinen suomalainen EU:n talouskomissaarina? – Asiantuntija: Hyvät mahdollisuudet saada merkittävä salkku

Uuden EU-komission tehtäväjakoa koskevat arvailut käyvät kiihkeinä ennen kuin tuleva puheenjohtaja Ursula von der Leyen julkistaa komissionsa kokoonpanon tiistaina. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n EU-asioita seuraava johtava asiantuntija Janica Ylikarjula uskoo, että Jutta Urpilaisella (sd.) on vahvan kokemuksensa johdosta mahdollisuudet saada komissiossa hyvä salkku.

Viikonloppuna Der Spiegel -lehden kirjeenvaihtajan Peter Müllerin jakamassa listassa Urpilaiselle on merkitty talouskomissaarin salkku, eli sama tehtävä jota Olli Rehn hoiti vuosina 2010-14. Ylikarjulan mukaan tässä vaiheessa on ennenaikaista arvioida, kuinka hyvin julkisuuteen vuodettu listaus vastaa todellisia suunnitelmia.

– Listaa on ilmeisesti valmisteltu hyvin pienessä piirissä, hän sanoo STT:lle.

Spiegelin saaman listan lisäksi spekulaatioissa pyörii myös uutissivusto Euractivin listaus, joka on hyvin samankaltainen kuin Spiegelin. Myös Euractiv sovittelee Urpilaista talouskomissaarin tehtävään. Toisaalta Euractiv kertoo italialaismedian veikkaavan Italian komissaariehdokasta Paolo Gentilonia samaan tehtävään.

Urpilainen on itse sanonut julkisuudessa, että häntä kiinnostaisivat talousasioihin, ulkosuhteisiin sekä osaamiseen, innovaatioihin ja tutkimukseen liittyvät tehtävät. Ylikarjulan mielestä on Urpilaiselta viisas veto tarjoutua useisiin eri tehtäviin.

– Komissiossa on monta salkkua, jotka ovat merkittäviä. On hyvä, ettei yritä lähteä hakemaan vain yhtä tiettyä salkkua. Emme myöskään vielä tiedä, miten salkut rakentuvat.

Ylikarjulan mielestä hyvän salkun kriteeri olisi, että siihen liittyisi lainsäädäntövaltaa ja EU-rahoitusta.

Ennen nimitystä uusi komissio joutuu hakemaan hyväksynnän EU-parlamentilta. Parlamentin valiokunnissa tehtävä grillaus saattaa hyvinkin johtaa muutoksiin nimissä ja tehtävissä.

Uuden komission valmistelutyössä on Ylikarjulan mukaan myönteistä, että aikataulu näyttää nyt pitävän. Uusi komissio pääsee todennäköisesti aloittamaan työnsä suunnitellusti marraskuun alussa.

Julkisuudessa kiertävässä listassa on tyhjä rivi Britannian kohdalla, mutta jos brexit kaikesta brittien vakuuttelusta huolimatta lykkääntyy jälleen kerran, voi Britannia sittenkin joutua nimeämään komissaarin.

– Hän tosin tuskin saa ihan painavinta salkkua, Ylikarjula sanoo.

Kaksi uuteen komissioon tulevaa painavaa salkkua on jo tiedossa, sillä varapuheenjohtajiksi nousevat Tanskan Margrethe Vestager sekä Hollannin Frans Timmermans. Vestagerille veikataan vastuualueeksi digitaalitaloutta, Timmermansille ilmasto- ja kehitysasioita.

Kauppa Irlannille, työllisyys Ruotsille?

Listassa on nimiä ja tehtäviä, jotka saattavat hyvinkin toteutua. Irlannin Phil Hoganille soviteltu kauppakomissaarin tehtävä voidaan hyvin nähdä näpäytyksenä brexit-prosessinsa umpisolmuun vetäneelle Britannialle. Hoganin tehtävän maatalouskomissaarina perisi Puolan Janusz Wojciechowski.

Ruotsin Ylva Johanssonille ennustetaan työllisyyskomissaarin tehtävää, mikä olisi mielenkiintoinen valinta siinä mielessä, että Ruotsi on halunnut pitää työllisyysasiat kansallisessa hallinnassa, eikä ole ollut koskaan ollut innostunut EU-tason työllisyyssääntelystä.

Rajojaan kiinni vetävän Unkarin komissaariehdokas Laszlo Trocsanyille veikattu humanitäärinen apu herättää kummastusta. Sama koskee korruptio-ongelmiin syvästi kietoutuneen Maltan Helena Dallin nimitystä oikeusasioista vastaavaksi komissaariksi.

https://twitter.com/PeterMueller9/status/1170060909718454273

https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/the-brief-berlaymonts-rumour-mill/

STT

Kuvat: