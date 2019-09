Salolaisen Marja-Liisa Laineen kivut alkoivat jo 1980-luvulla. Kipu oli kokonaisvaltaista ja melko pian hänen epäiltiin sairastavan fibromyalgiaa. Oireyhtymä aiheuttaa kipua lihaksissa ja sidekudoksissa.

– Se on vaikeasti diagnosoitavissa ja todennettavissa, koska se ei näy verikokeissa eikä välttämättä päälle päin. Diagnoosin jälkeen fibromyalgiaa tarjottiin vastaukseksi jokaiseen vaivaani, mutta kipua ei kyetty hoitamaan, Laine muistelee.

Hän joutui tavan takaa pettymään siihen, ettei saanut apua. Se ärsytti ja masensi. Laine toteaa kipuproblematiikan olevan monimuotoista ja fibromyalgian vaihtavan paikkaa.

– Välillä lääkärit panivat kipuni mielikuvitukseni piikkiin, hän hymähtää.

Laine sai käyttöönsä kipulääkkeitä koko repertoaarin, mutta niidenkään teho ei riittänyt loputtomiin. Pitkäksi aikaa helpotusta toi kuitenkin akupunktio.

– Eikä siitä aiheutunut haittavaikutuksia.

Laine on kärsinyt kivuista vuosi vuoden perään enenevässä määrin. Lopulta hän jäi niiden takia sairauseläkkeelle.

Kivut tuovat mukanaan muitakin ongelmia.

– Selkärankani on operoitu kahdesti selkäydinkanava-ahtauman takia. Nyt minulla epäillään erittäin vaikeasti hoidettavaa monimuotoista paikallista kipuoireyhtymä CRPS:ää.

Laineella on jatkuva lääkitys. Hän sanoo, että kroonista kipua ei vieläkään osata hoitaa riittävästi. Laine on tänä vuonna saanut apua Kelan kuntoutuksesta, jota on annettu kolmessa jaksossa.

Syyskuussa vietetään valtakunnallista kipukuukautta.

– Kun syksy tulee, tulevat usein myös kivut, Marja-Leena Laine toteaa.

Hän muistuttaa, että kivusta kärsitään kesälläkin, mutta lämpö helpottaa monien kipupotilaiden oloa.

Laine vetää Suomen Kipu ry:n Salon vertaistukiryhmää, joka kokoontuu kerran kuussa Salon Sytyn tiloissa Helsinginkadulla.

Kipupotilaiden vertaistukiryhmä on kokoontunut Salossa vuodesta 2009. Kaupungin terveyspalvelut pani toiminnan alulle, mutta parin vuoden jälkeen ryhmä siirtyi kipujärjestön alaisuuteen. Vastaavia ryhmiä toimii vapaaehtoisvoimin eri puolilla maata yli 30 kaupungissa.

Laine korostaa vertaistuen merkitystä.

– Vertaisilleen ei tarvitse vääntää asiaa rautalangasta. Kipuoireet ovat niin epämääräisiä, että esimerkiksi uudelle lääkärille niitä on turhauttavaa selostaa, hän sanoo.

Salon vertaistukiryhmä saa toimintatukea Suomen Kipu ry:ltä, joka maksaa myös kokoontumistilan vuokran.

– Välillä käymme yhdessä konserteissa, teatterissa, ruokailemassa, Vuohensaaressa grillaamassa ja mitä milloinkin keksitään, Laine kertoo.

Hän painottaa, että ryhmään voi tulla silloin, kun pystyy ja haluaa. Kipupotilas ei ikinä tiedä, millainen päivä taas huomenna on edessä.

– Tämä sairaus ei tapa, mutta hereillä se pitää. Kivun kanssa on pakko oppia elämään.

Vertaisryhmään osallistuminen on maksutonta. Se ei edellytä ilmoittautumista eikä Suomen Kipu ry:n jäsenyyttä. Ryhmissä käy kaiken ikäisiä ja eri tavoin kipuilevia ihmisiä sekä heidän läheisiään.

Suomen Kipu ry:n Salon vertaistukiryhmä kokoontuu torstaisin 19.9., 17.10. ja 21.11. kello 14–16 Salon Syty ry:n tiloissa (Helsingintie 6, katutaso). Ryhmän edustaja on kipukuukauden aikana tavattavissa Salon terveyspalvelujen Hyvinvointipysäkillä (Linjurin toinen kerros, Vilhonkatu 14) 6.9. kello 12–16 ja 24.9. kello 10–13.

Yli miljoona kärsii

Yli miljoona suomalaista kärsii kroonistuneesta tai pitkäkestoisesta kivusta.

Kipu ei aina näy päälle, mutta se rajoittaa, estää nauttimasta elämästä ja voi johtaa työkyvyttömyyteen.

Krooninen kipu saattaa aiheuttaa myös masennusta ja mielenterveysongelmia.

Kivun lääkehoidon rinnalla käytetään muun muassa kuntoutusta, fysioterapiaa, psykoterapiaa ja sopeutumisvalmennusta.

Kipupotilaiden edunvalvontajärjestö Suomen Kipu ry on toiminut vuodesta 1992.

Järjestö tiedottaa kipuun ja kivunhoitoon liittyvistä asioista, kehittää kivunhoidon vertaistukitoimintaa, tukee kivuntutkimusta ja kuntoutusta sekä alueellista toimintaa.

Lähde: Suomen Kipu ry