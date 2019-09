Euro suositumpi kuin koskaan

Yhteisvaluutta euro on Suomessa suositumpi kuin kertaakaan rahaliittoon liittymisen jälkeen. Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Evan) teettämän kyselyn mukaan suomalaisten suhtautuminen euroon on muuttunut koko ajan myönteisemmäksi.

Selvä enemmistö katsoo, että eurosta on Suomelle enemmän haittaa kuin hyötyä.

Viimeisen kahden vuoden aikana mittauksessa näkyy selviä muutoksia. Eniten euroon luottavat RKP:n, kokoomuksen ja vihreiden kannattajat, mutta nyt myös SDP:n ja vasemmistoliiton kannattajien suhtautuminen euroon on muuttunut myönteisemmäksi.

Euroon kriittisesti suhtautuvia löytyy eniten perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien riveistä. Kummassakin ryhmässä euroon myönteisesti tai neutraalisti suhtautuvien yhteenlaskettu joukko on kuitenkin suurempi.

Euro otettiin käyttöön Suomessa vuonna 2002. Yhteisvaluutan vastustus oli suurimmillaan ennen liittymistä, ja vanhan markan perään haikailtiin vielä euron alkuvuosina.

Eva on vuosittain selvittänyt suomalaisten suhtautumista valuutan vaihtoon. Viesti on selkeä; suomalaisten tyytyväisyys euroon on koko ajan kasvanut.

Euron suosio vahvistui edellisen kerran eurokriisin keskellä vuosina 2009–2012. Kriisistä tuli ikävällä tavalla käytännön koe, jossa testattiin suomalaisten eurosuhdetta.

Asenne yhteiseen rahaan muuttui myönteisemmäksi, vaikka kriisin keskellä euroalueen monet ongelmat olisivat voineet kääntää mielipiteet myös euroa vastaan.

Evan kyselyn tulos heijastaa suomalaisten suhtautumista paitsi euroon myös Euroopan unioniin yleensä. Pienelle maalle yhteisvaluutta ja EU tuovat vakautta ja turvallisuutta.

Uuteen testiin euro joutuu, kun Britannian brexit toteutuu. Britannian pitkä ja raskas eroprosessi on tähän saakka vain lisännyt EU:n yhtenäisyyttä ja kansalaisten luottamusta unioniin.

Näin käynee brexitin jälkeenkin. Usko euroon voi vahvistua myös valuuttakurssien kautta, kun Britannian punta menettänee edelleen arvoaan.