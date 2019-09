Euroalueen hidastuvaan talouskasvuun kaivataan lääkettä elvytyksestä

Elvytystoiveita oli ilmassa, kun euromaiden valtiovarainministereistä muodostuva euroryhmä kokoontui tänään Helsinkiin.

Ryhmän puheenjohtajan Mario Centenon mukaan viesti on melko selvä: jäsenmaiden tulisi käyttää finanssipolitiikan liikkumavaraa hidastuvan talouskasvun kohtaamiseen, jos niillä sellaista on.

– Perusteena ei ole solidaarisuus muita kohtaan, vaan ennen kaikkea näiden maiden oma etu, Centeno sanoi.

Centeno korosti, että euroryhmän tehtävä ei kuitenkaan ole hallinnoida jäsenmaiden politiikkaa, vaan koordinoida maiden toimia.

Maailmantaloutta on yleisesti varjostanut muun muassa suurvaltojen kauppasodan ja Britannian EU-eroprosessin tuoma epävarmuus.

Centenon mukaan euroryhmä on valmis reagoimaan, jos talouden tilanne huononee merkittävästi.

– Huolimatta kaikesta epävarmuudesta olemme edelleen optimistisia euroalueen taloudesta, joka edelleen kasvaa, joskin hitaampaan tahtiin, Centeno sanoi.

Samalla hän muistutti, että euromaat löysivät edellisessä kriisissä tasapainon toimissaan.

Euroopan keskuspankki (EKP) madalsi eilen ennustettaan euroalueen talouskasvusta tänä ja ensi vuonna. EKP:n uuden arvion mukaan bruttokansantuotteen kasvu on euroalueella tänä vuonna 1,1 prosenttia. Ensi vuonna kasvun odotetaan olevan 1,2 prosenttia.

Eurobudjetin rahoittaminen yhä auki

Centenon myös sanoi, että eurobudjetin rahoittaminen on edelleen pulmallinen kysymys. Euroryhmässä on työstetty euroalueen kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävää budjettia, johon liittyy muutamia avoimia kysymyksiä.

Rahoituksen lisäksi jäsenmaiden pitäisi löytää yhteinen sävel esimerkiksi budjetin ohjausvallasta.

Suomi on halunnut, että euroalueen budjetti olisi EU:n normaalin budjetin sisällä. Kuitenkin Ranska ja moni muu ovat toivoneet työkalulle lisää muskeleita niin, että maat voisivat päättää lisärahoituksesta valtiosopimuksella.

Tämän mahdollistamiseksi budjettityökaluun olisi sisällytettävä kirjaus, jota voitaisiin käyttää tarpeen vaatiessa. Centenon mukaan kirjauksen selvittäminen sai laajaa tukea tämänpäiväisessä kokouksessa, mutta kantaa varsinaiseen valtiosopimukseen ei ennakolta lukittu.

Ratkaisuja on tarkoitus hakea lokakuisessa kokouksessa, josta Centeno ennakoi jo nyt pitkää istuntoa.

Lokakuun kokouksessa euroryhmä valitsee myös ehdokkaansa EKP:n johtokunnassa vapautuvalle paikalle, sillä ranskalaisen Benoit Coeuren kausi on päättymässä joulukuussa.

Ilmasto rahaministerien pöydälle

Euroryhmän jälkeen alkoi EU:n valtiovarainministerien epävirallinen kokous, jossa puheenjohtajamaa Suomi haluaa nostaa esiin erityisesti ilmastonäkökulman ulottamisen talouskysymyksiin.

Lounaan äärellä ministerit puhuivat esimerkiksi ilmaston, ympäristön ja kestävän kehityksen huomioimisesta budjettityössä.

Suomi haluaa kiinnittää huomiota siihen, että talouspolitiikalla on merkittävä rooli ilmastotoimien eteenpäin viemisessä. Esiin noussee myös päästökauppa ja kysymys lentoveroista.

Lisäksi Suomi haluaa vauhdittaa keskustelua EU:n energiaverotuksen uudistamisesta, josta ministerit puhuvat huomenna. Nykyistä direktiiviä pidetään vanhentuneena, sillä siinä ei esimerkiksi tehdä eroa uusiutuvien ja fossiilisten energialähteiden välille.

Varsinaisia päätöksiä ministerien pöydällä ei ole, sillä epävirallisessa ministerikokouksessa keskitytään yhteiseen keskusteluun ja ideoiden pohtimiseen.

STT

