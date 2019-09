Google sijoittaa lisää Haminan palvelinkeskukseen ja kahteen tuulivoimaprojektiin – hakukonejätin investoinnit Haminassa kasvavat yli kahteen miljardiin euroon

Google on kertonut 600 miljoonan euron lisäinvestoinnista Haminan palvelinkeskukseen ja kahdesta uudesta tuulivoimaprojektista Suomeen. Google on sitoutunut ostamaan sähköä kahdelta uudelta tuulipuistolta, yhteensä 250 megawatin tehon edestä. Tästä 125 megawattia on Ilmatar Energyn Piiparinmäen tuulivoimapuistossa.

Ilmatar Energy on solminut Googlen kanssa sopimuksen, jonka ansiosta teknologiayhtiö ostaa noin 60 prosenttia tuulivoimapuiston tuotannosta. Tuulivoimapuisto sijaitsee Kajaanin kaupungin ja Pyhännän kunnan alueilla.

Googlen toisesta tuulivoimaprojektista Suomessa ei ole toistaiseksi kerrottu tarkemmin.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) ja Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichai kertoivat investoinneista tiedotustilaisuudessa Helsingissä aamupäivällä.

Rinne sanoi Googlen investoinnin olevan erittäin hyvä uutinen ja osoittavan, että Suomi on houkutteleva ympäristö yrityksille.

– Tämä on erittäin merkittävä viesti yrityksille, että tulkaa tänne, Rinne sanoi.

Pichai kertoi, että Haminan palvelinkeskus on Googlen modernein palvelinkeskus.

– Meidän oli helppoa investoida lisää ja laajentaa.

Pichai myös kehui Suomen infrastruktuuria ja kiitti Suomen hallitusta linjauksista, joiden hän sanoi mahdollistavan uudet investoinnit.

Google kertoi viimeksi toukokuussa investoinneista Haminaan

Lisäinvestointi nostaa Googlen kokonaisinvestoinnit Haminassa yli kahteen miljardiin euroon. Google ilmoitti viimeksi toukokuussa sijoittavansa 600 miljoonaa euroa Haminan palvelinkeskukseen. Sillä on ollut Haminassa palvelinkeskustoimintaa jo vuosia.

Pichain mukaan kestävä kehitys on Googlelle keskeinen arvo. Tuulivoimainvestointien jälkeen päästöttömän sähkön tuotanto vastaa lähes kokonaan Suomen datakeskuksen sähkönkulutusta.

Yhtiö kertoi myös, että sen hyväntekeväisyysorganisaatio Google.org tukee Suomessa työntekijöiden digitaitoja edistäviä koulutuksia kymmenillä työpaikoilla. SAK:n mukaan kahdesta neljään päivään kestävien koulutusjaksojen käytännön organisoinnista vastaa Työväen Sivistysliitto TSL. Rahoitus koulutuksiin saadaan Google.orgilta.

”Lisäinvestointi on luottamuksenosoitus Suomelle”

Haminan kaupunginjohtajan Hannu Muhosen mukaan Googlen lisäinvestointi Haminaan on valtava luottamuksenosoitus etenkin Suomelle sekä alueellisia toimijoita kohtaan.

– Onhan se osoitus siitä, että me olemme onnistuneet yhdessä, Muhonen sanoo.

Muhosen mukaan rakentaminen alkaa yhtäaikaisesti tai peräkkäin edellisen kevään investoinnin kanssa.

Hän ei osaa sanoa aika-arviota rakentamiselle tai sitä, onko lisäinvestoinnissa kyse erillisen datakeskuksen rakentamisesta. Investoinnit tulevat kuitenkin samalle tontille, ja ne kestävät Muhosen mukaan useampia vuosia.

Investointi lisää työllisyyttä. Kevään investoinnin odotetaan työllistävän esimerkiksi 1 500 rakennusalan ammattilaista ensi vuoden alkupuolella.

– Toki rakennushanke tuo todella moneen elinkeinoon lisää toimintaa. Pelkästään rakentajien määrä on niin suuri, niin luonnollisesti puhutaan asumisesta ja kaikesta elämään liittyvästä, Muhonen sanoo.

Muhosen mukaan kaupunki on panostanut infrastruktuuriin, kuten kaavoitukseen, vesi- ja energiahuoltoon sekä teihin. Myös koulutusyhteistyö on tiivistä, jotta ammattityövoimaa saadaan.

Google ei ole kertonut tarkemmin, millaisia työllisyysvaikutuksia tänään julkistetulla investoinnilla on Haminalle. Suuruusluokkaa voi yrittää hahmottaa keväällä kerrotun, niin ikään 600 miljoonan euron investoinnin perusteella.

Kevään investoinnin arvioitiin tuovan Haminan palvelinkeskusalueelle 40-60 uutta työpaikkaa. Ennestään alue työllisti noin 300 ihmistä suoraan ja välillisesti.

10 vuoden sopimus tuulisähköstä

Piiparinmäen tuulipuiston rakennusvaihe työllistää noin kaksisataa ihmistä, kertoo hallituksen puheenjohtaja Kalle Pykälä STT:lle. Rakentaminen kestää kaksi vuotta.

Pykälän mukaan Ilmatar Energy solmi Googlen kanssa niin sanotun pitkäaikaisen sähkönmyyntisopimuksen. Sähköä Haminan palvelukeskukseen tarvitseva Google on sitoutunut maksavansa tietyn hinnan kymmenen vuoden ajan Ilmattarelle. Sopimuksen hinta on salainen.

Tuulivoimapuisto tuottaa Pykälän mukaan sähköä niin paljon, että se vastaa sähkönkulutuksesta Suomessa yhtä prosenttia.

Investointeja USA:han, Chileen ja Eurooppaan

Google kertoi tehneensä historiansa suurimman uusiutuvaan energiaan liittyvän yrityskaupan. Yhtiö on tehnyt 18 uutta energiasopimusta, ja niihin kuuluu investointeja Yhdysvaltoihin, Chileen ja Eurooppaan. Kyseessä on 1 600 megawatin kokonaisuus. Se vastaa esimerkiksi ensi vuonna tuotantonsa aloittavan Olkiluoto 3 -yksikön tehoa.

Pichain mukaan projekteista noin puolet koskee Eurooppaa. Projekteja käynnistetään Suomen lisäksi Belgiassa, Tanskassa ja Ruotsissa.

Pichai kertoi blogikirjoituksessaan, että sopimukset kasvattavat yhtiön tuuli- ja aurinkovoiman käyttöä 40 prosenttia 5 500 megawattiin. Kauppa sisältää yli kahden miljardin dollarin edestä energiainfrastruktuuria, kuten miljoonia aurinkopaneeleita ja satoja tuulivoimaloita kolmella mantereella.

Jättisakkoja toisensa jälkeen

Google on ollut useampaan otteeseen otsikoissa erilaisten ongelmien vuoksi. Tämän kuun alussa kerrottiin, että yhtiö sopi maksavansa 170 miljoonan dollarin sakot Yhdysvalloissa. Yhtiötä syytettiin laittomasta lapsikäyttäjien datan keräämisestä ja jakamisesta Youtubessa.

EU-komissiolta Google sai maaliskuussa lähes puolentoista miljardin euron sakot, koska komissio katsoi yhtiön käyttäneen väärin johtavaa asemaansa verkkohakujen mainonnassa.

Vuosi sitten heinäkuussa EU asetti Googlelle ennätykselliset yli neljän miljardin euron sakot määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Päätös koski Googlen palveluiden asentamista Android-puhelimiin.

Vuonna 2017 EU iski Googlelle 2,4 miljardin euron sakot. Sakko tuli verkko-ostoksiin liittyvien nettihakujen manipuloinnista.

