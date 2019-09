Googlen maksettavaksi 170 miljoonan dollarin sakko lasten tietojen luvattomasta keräämisestä Youtubessa

Internet-yhtiö Google on sopinut maksavansa 170 miljoonan dollarin sakot Yhdysvalloissa sovitteluratkaisuna oikeusjutussa. Yhtiötä syytettiin laittomasta lapsikäyttäjien datan keräämisestä ja jakamisesta Youtube-videopalvelussa.

Google sopi asiasta Yhdysvaltain liittovaltion kauppakomission (FTC) kanssa. Kyseessä on suurin yksittäinen yhtiön maksama korvaussumma lasten tietosuojaan liittyvässä jutussa. Tästä huolimatta ratkaisua on arvosteltu liian helläkätiseksi jättiläisyhtiölle.

Yhdysvaltain lain mukaan alle 13-vuotiaiden käyttäjien vanhemmilta on kysyttävä lupa ennen lasten käyttäjätietojen keräämistä. Viranomaisten mukaan Google rikkoi tätä lakia Youtubessa. FTC:n mukaan Google oli harkitusti houkutellut nuoria käyttäjiä Youtubeen ja myynyt mainospaikkoja muun muassa leluyhtiöille.

– Google ja Youtube tietoisesti ja laittomasti valvoivat ja jäljittivät pieniä lapsia ja kohdistivat heihin mainoksia pitääkseen mainosdollarien virran vakaana, arvosteli yhtiöitä newyorkilainen syyttäjä Letitia James.

Youtube kertoi osana sovitteluratkaisua tekevänsä muutoksia tapaan, jolla se käsittelee lapsille suunnatun sisällön katsojien dataa.

– Kohtelemme jatkossa kenen tahansa lapsille suunnatun sisällön katsojan dataa siten kuin se olisi peräisin lapselta, riippumatta käyttäjän iästä, kertoi Youtuben johtaja Susan Wojcicki lausunnossa.

STT

