Guardian: Parlamentin puhemies vakuuttaa estävänsä pääministeriä rikkomasta brexit-lakia

Britannian parlamentin puhemies vakuuttaa estävänsä pääministeri Boris Johnsonia rikkomasta parlamentin säätämää brexit-lakia, kirjoittaa Guardian.

Britannian parlamentti on hyväksynyt lain, jonka tarkoituksena on estää sopimukseton brexit. Pääministeri Johnson on kuitenkin toistuvasti sanonut, että Britannia lähtee EU:sta lokakuun lopussa joko sopimuksen kanssa tai ilman.

Parlamentin puhemies John Bercow kertoo olevansa valmis ylimääräiseen luovuuteen menettelytavoissa, jotta lain rikkominen voidaan estää.

https://www.theguardian.com/politics/2019/sep/12/bercow-warns-pm-not-to-defy-law-on-no-deal-brexit

STT

Kuvat: