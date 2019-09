Halikosta lähtee maailmalle sata kilometriä turvatikkaita vuodessa

Teleoperaattorien linkkitorneja, voimalinjoja ja korkeita savupiippuja yhdistää Suomessa kaksi asiaa.

Korkeisiin rakennelmiin on päästävä tarvittaessa huoltotöihin tikkaita myöten, ja usein ammattilaisten tarvitsemat turvatikkaat on valmistettu Salomaan Konepajalla Halikossa.

– Esimerkiksi kotimaassa meidän tikkaitamme on lähes kaikissa kännykkämastoissa ja kantaverkkoyhtiö Fingridin voimalinjapylväissä, aluepäällikkö Samuli Sistonen Eltel Networks Oy:stä kertoo.

Turvatikas on ollut olemassa omana yrityksenään jo 1970-luvulla. Yrityskauppojen myötä se päätyi vuosituhannen vaihteessa Eltel Networksille. Vuodesta 2000 lähtien Salomaan Konepaja on valmistanut kaikki Eltelin turvatikkaat Halikossa.

Salomaan konepajan historia yltää vuoteen 1930 asti. Nykyisen toimitusjohtajan Lauri Salomaan isoisoisä Uno Salomaa perusti Salon keskustaan sepänliikkeen.

Yritys laajeni nopeasti. Unon neljä poikaa tulivat mukaan toimintaan 1950-luvulla. 1960-luvulla yritys alkoi erikoistua sarjatuotantoon ja valmistaa sähkö- ja puhelinlinjoissa käytettäviä teräsosia.

Seuraavalla vuosikymmenellä perustettiin jo sähkösinkityslaitos, ja 1980 yritys muutti uusiin tiloihin Halikkoon. Samalla vuosikymmenellä aloitettiin myös robottihitsaus.

2000-luvulla kasvu jatkuu. Yli kolmekymmentä ihmistä kahdessa vuorossa työllistävä yritys laajensi kolme vuotta sitten tilojaan 750 neliön hallilla.

Tänä vuonna konekantaan on investoitu lähes miljoona euroa. Keväällä hankittiin uusi robottihitsaussolu ja levylaser, jolla leikataan levyjä. Kumpikin laite lisää tuotannon tehokkuutta ja kapasiteettia.

– Jatkuvasti pitää investoida, koska se on ainoa tapa pysyä kilpailukykyisenä. Tänä vuonna on tosin investoitu poikkeuksellisen paljon, Lauri Salomaa sanoo.

Yksi asia on pysynyt ennallaan. Salomaan konepaja on edelleen vahvasti perheyritys. 12 vuotta talossa työskennellyt Lauri ryhtyi toimitusjohtajaksi heinäkuun alussa, ja veli Eero Salomaa toimii tuotantojohtajana.

Salomaan Konepajan tuotannosta noin puolet on Eltelille toimitettuja turvatikkaita. Vuodessa maailmalle lähtee 100–150 kilometriä tikkaita.

Toinen puoli muodostuu muun muassa sähkölinjojen ja voimajohtojen rakentamiseen tarvittavista teräsosista ja muista sarjavalmisteisista tuotteista. Tällä hetkellä työn alla ovat esimerkiksi Pasilan Triplan bussikatosten jalat.

– Omassa tuotannossamme panostamme sarjatuotantoon ja pitkiin asiakassuhteisiin. Räätälöimme tuotteita, mutta pyrimme siihen, että niitä tehdään mahdollisimman paljon. Teemme myös aika paljon töitä sen kanssa, että tuote sopii meidän koneisiimme mahdollisimman hyvin, kehityspäällikkö Petri Kivelä kertoo.

Turvatikkaiden valmistus ei ole pelkkää sarjatuotantoa. Salomaan Konepajalla on jatkuvasti menossa kehitysprojekteja Eltelin kanssa.

– Tikas on tikas, mutta sen voi tehdä monella eri tavalla. Valmistus muuttuu, räätälöidään kiinnikkeitä, parannellaan lepotasoja… Erikoistikkaat lisääntyvät koko ajan, ja niitä räätälöidään tarpeen mukaan, Kivelä kertoo.

– Salomaa on edistyksellinen konepaja, jossa on otettu paljon automaatiota käyttöön. Meillä on hyvää yhteistyötä, ja koko ajan hommaa yritetään saada paremmaksi, Samuli Sistonen Elteliltä kehuu.

Turvatikkaat on tarkoitettu ammattikäyttöön, mikä tarkoittaa korkeaa laatu- ja vaatimustasoa. Kaikki Halikossa valmistetut terästikkaat ovat kuumasinkittyjä, ja niiden käyttöikä on vähintään 50 vuotta.

Valmiilla tuotteilla on käyttöönottotarkastus, minkä lisäksi niille tehdään vuositarkastuksia.

Tikkaiden valmistus vaatii yritykseltä useita sertifiointeja. Tuotantoa seurataan tarkoin omalla järjestelmällä. Jälkikäteen on mahdollista selvittää, mitä on valmistettu, mistä materiaalista ja kuka on työn tehnyt.

Halikossa valmistettuja turvatikkaita viedään kotimaan kohteiden lisäksi paljon vientiin: Pohjois-Eurooppaan, Baltian maihin, Keski-Eurooppaan ja esimerkiksi Lähi-Itään. Hiljattain Halikosta lähti merikontillinen tikkaita Saudi-Arabiaan.

Vientimaita on parikymmentä, ja tulevaisuudessa Eltel Networks hakee kasvua erityisesti Puolasta ja Lähi-idästä. Myös Etelä-Eurooppa kiinnostaa.

– Turvatikas on poikkeuksellinen tuote tällä alalla. Raskaan metallin tuotteita yleensä tuodaan Suomeen, mutta tikkaissa tilanne on toisinpäin, Samuli Sistonen sanoo.

Automatisoinnista huolimatta Salomaan Konepaja on lisännyt viime aikoina henkilöstöään. Tuotantoon on koulutettu itse työntekijöitä oppisopimuksella, ja parhaillaan haetaan esimerkiksi työnjohtajaa ja toimistotyöntekijää.

Työntekijöitä tarvitaan tulevaisuudessa lisää, sillä henkilöstön ikähaitari yltää paristakymmenestä 64 vuoteen. Konkaripäästä väkeä jää eläkkeelle.

– Rekrytoimme hyviä tyyppejä ja koulutamme tarvittaessa itse. Valmiita ammattilaisia ei markkinoilla paljon ole. Metallialalla on lähes täystyöllisyys, toimitusjohtaja Lauri Salomaa sanoo.