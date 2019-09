”Hänellä oli koko ajan positiivinen asenne elämään”, Arto Nyberg muistelee pelikaveriaan Jukka Virtasta – Aarre Elo kutsuu ”laatumieheksi”

Jukka on – tai siis oli – mainio hahmo, sanoo toimittaja Arto Nyberg STT:lle. Nyberg tunsi Jukka Virtasen lähinnä raittius- ja urheiluseura Zoomista, jonka perustajajäseniin Virtanen kuului.

– Hänellä oli koko ajan positiivinen asenne elämään. Hänellä oli kaikenlaisia kärsimyksiä ja vaivoja, mutta ne vain jalostivat häntä, Nyberg sanoo.

Hänen mukaansa Virtasen asenne vastoinkäymisiin oli se, että mitä enemmän niitä kokee, sitä valaistuneempi ja parempi ihmisestä voi tulla.

– Jukka oli niin mukava ihminen, että ei sanonut kenestäkään pahaa sanaa eikä haukkunut ketään, ainakaan niin, että minä olisin kuullut. Hän näki omituisessakin ihmisessä jonkin positiivisen piirteen, Nyberg jatkaa.

– Hänen muistinsa oli ihan mahdoton. Kun tapasimme ensimmäisiä kertoja, yli 20 vuotta sitten, Jukka tiesi kertoa, missä äitini lapsuudenkoti oli.

Kärkkäri oli Virtasen vahvuus

Jalkapalloon ja jääkiekkoon keskittyvän Zoomin jäsenkunnassa on paljon esiintyviä taiteilijoita ja viihdealan ammattilaisia.

– Silloin, kun ihmisiä halusi liittyä Zoomiin, siellä saattoi joutua kovaan kouluun. En tiedä, oliko se Jukka, joka sitä kovaa koulua ylläpiti – itse en usko sitä ollenkaan, Nyberg sanoo.

– Jukka oli sen verran iäkäs, kun itse lähdin mukaan, että hän ei enää silloin ollut parhaita futaajia. Jukka sijoittui hyvin, kärkkäri oli hänen vahvuutensa.

Yksi mieleenjääneimmistä yhteisistä pelimatkoista oli Jukka Virtasen nimikkokentän avajaisjuhlaottelu Jämsässä Keski-Suomessa kesällä 2016. Zoomin väki järjesti syksyllä 2015 myös Jukka Virtasen veikeimmät veisut -konsertin, jossa Virtanen oli kunniavieraana.

Zoomin Facebook-sivuilla kerrottiin sunnuntaina, että seura muisti Jukka Virtasta hiljaisella hetkellä. Tieto pidetyn pelitoverin kuolemasta tavoitti joukkueen sunnuntaiaamuna.

”Laatumies, työtoveri ja sanaseppo on poissa”

Musiikin, elokuvan ja television parissa pitkään työskennellyt Aarre Elo on yksi Virtasen pitkäaikaisista ystävistä ja työtovereista. Virtanen, Elo ja Matti Kuusla (1933-2018) työskentelivät 1960-luvun alkupuolella yhdessä Ylessä ja muodostivat VEK-ryhmän, jolla oli tuolloin huomattava vaikutus suomalaisen televisioviihteen kehitykseen.

Elo ei sunnuntaina halunnut itse kommentoida yhteistyötään Virtasen kanssa ja tämän kuolemaa medialle, vaan pyysi tytärtään Saara Eloa puhumaan puhelimessa puolestaan.

– Isä on aika järkyttynyt ja antoi ihan lyhyet kommentit. Hän pyysi sanomaan, että tämä on ollut vaikea aamu, koska paras ystävä, laatumies, työtoveri ja sanaseppo on poissa, sanoi Saara Elo STT:lle.

VEK-ryhmä kuului suomalaisen televisioviihteen uranuurtajiin. Tunnetuin ryhmän tekemistä ohjelmista lienee komedia Lumilinna. Se sai Kultaisen ruusun vuonna 1965 Montreux’n kansainvälisillä viihdeohjelmafestivaaleilla.

