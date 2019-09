Harvinaisia haukkoja Haukkalassa

Salon Haukkalan suunnalla on näkynyt runsaasti lintubongareita viime päivinä. Lintumies Seppo Sällylä kertoo, että bongarit on saanut liikkeelle harvinainen punajalkahaukka, joita on tällä hetkellä useampiakin Salossa.

Sällylän mukaan myös muualla Suomessa punajalkahaukkoja on poikkeuksellisen runsaasti. Punajalkahaukka ei pesi Suomessa. Haukkoja on tullut Suomeen kaakkoisten ilmavirtausten mukana.

– Ehkä kymmenen vuotta sitten oli viimeksi tällainen suuri vaellusinvaasio.

Haukkalan alueella bongareita kiinnostaa myös niittysuohaukka, joka ilmestyi paikalle punajalkahaukan jälkeen.