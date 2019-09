Salohallissa järjestettävät salibandyn naisten maaottelut kiinnostavat katsojia. Suomi pelaa kolmen maan turnauksen ottelun perjantaina Sveitsiä ja sunnuntaina Tshekkiä vastaan. Pääsylippujen ennakkomyynti loppui keskiviikkona.

– Pääsylippuja on mennyt kivasti – enemmän kuin naisten vastaavissa maaottelutapahtumissa yleensä. Myytyjä lippuja on nyt runsaat 250, ja salolaiset ostavat perinteisesti paljon lippuja ovimyynnistä, kertoi Salon Palloilijoiden salibandyjaoston toiminnanjohtaja Sini Lundgrén keskiviikkona aamupäivällä.

SalPa on maaotteluviikonlopun paikallisjärjestäjä. Se saa oman osuutensa pääsylipputuloista.

– Talkootehtäviin tarvitaan noin 60 henkilöä. Se on iso määrä peilaten siihen, kuinka paljon meillä on aktiiviväkeä aikuisten osalta. Heitä voi laskea olevan alle sata ihmistä, Lundgrén miettii.

Salohallista rakennetaan jälleen yhden uuden maaottelulajin areena perjantain aikana. Yksi näkyvistä asioista on mattoalusta, jota Salohallissa on nähty vuokrattuna versiona HuKun naisten liigakarsintapeleissä.

Matto asennetaan paikoilleen puoliltapäivin. Tutut maaotteluasiat, kuten fanituotteiden myyntipiste, maiden lippujen laitto paikoilleen ja kahvilajärjestelyt takaavat aamupäivästä lähtien halliin täyden tohinan.

Suomen joukkue kokoontui keskiviikkona Eerikkilän Urheiluopistolle. Joukkue harjoittelee Eerikkilässä, jossa Sveitsi ja Tshekki pelaavat oman keskinäisen ottelunsa lauantaina.

Naisten kotimaisen maaottelutapahtuman voi luonnehtia olevan jopa melkoinen harvinaisuus. Viime vuonna Suomi pelasi kotimaan kamaralla neljä ottelua, mutta toissa vuonna pelejä oli vain yksi ja vuonna 2016 ei ensimmäistäkään.

Salo on tänä vuonna ainoa maajoukkueen ”kotipesä”. Maaottelusyksy jatkuu lokakuussa Euro Floorball Tourilla Tshekissä. Marraskuinen leiri valmistaa MM-kilpailuihin, jotka pelataan joulukuussa Sveitsin Neuchatelissa.

Ylipäätään maajoukkue pelaa viikonloppuna tämän vuoden ensimmäiset ottelunsa. My Kippilä ja Alisa Pöllänen eivät pelaa vielä Salossa varotoimenpiteenä, mutta muilta osin matolla nähdään koko Suomen lajiparhaimmisto.

– Tietyllä tapaa on hyvä, että maaotteluita pelataan aika harvoin. Silloin kaikkiin peleihin saadaan hyvä lataus, huomauttaa Suomen naisten maajoukkueen päävalmentaja Lasse Kurronen.

Naisten MM-kilpailujen nokkimisjärjestys on ollut jo pitkään selkeä. Kolmissa viimeisimmissä kilpailuissa paremmuusjärjestys muotoutui seuraavaksi: Ruotsi, Suomi, Sveitsi, Tshekki. Tosin pronssiottelu on päättynyt joka kerta Sveitsille vain yhden maalin erolla, ja suomalaisittain kirpeät kaksi edellistä finaalia Ruotsille vasta voittolaukauksilla.

Suomen etumatka Sveitsiin ja Tshekkiin on suuri. Sveitsiä vastaan Suomi on vienyt 18 edellisestä ottelusta 17 voittoa. Tshekki on onnistunut viemään 14 viimeisimmästä Suomi-kohtaamisestaan neljä voittoa.

– Oletan, että Sveitsi ja Tshekki ovat edelleen aika samantasoisia joukkueita. Olemme olleet heitä pikkaisen edellä, mutta ottelut ovat kuitenkin olleet monesti tiukkoja. Nyt nähdään taas, missä mennään: puolet joukkueiden kokoonpanoista on vaihtunut sen jälkeen, kun viimeksi kohdattiin, Kurronen huomauttaa.

Kaikki irti viikonlopusta

Salon Palloilijat ottaa kolmen maan turnauksesta kaiken irti. Se järjestää lauantaina Salohallissa Tyttösäbäpäivän kello 10–16.30.

Päivän aikana esittäytyvät SalPan tyttöjuniorijoukkueet. Seuran salibandypelaajien määrä kasvaa alkavaksi kaudeksi jälleen hieman, yli 300:aan.

– Kaikkiin tyttöjoukkueisiin pääsee vielä liittymään, jos lajikipinä syttyy viikonlopun aikana, vinkkaa SalPan salibandyjaoston toiminnanjohtaja Sini Lundgrén.

Lajimarkkinointia tekevät omalta osaltaan maajoukkueen pelaajat My Kippilä ja Alisa Pöllänen. He jakavat nimikirjoituksia.

– Saamme nimekkäät pelaajat vieraaksemme. Myös seuran omat B- ja C-juniorit kohtaavat näytösotteluissa kovatasoisia joukkueita, Lundgrén vinkkaa.

NAISTEN KOLMEN MAAN TURNAUS