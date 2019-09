He eivät voi pysäyttää meitä kaikkia, vai voivatko? – Alien-intoilijat suunnittelevat ryntäävänsä Area 51:lle totuuden perässä tänään

Tänään ratkeaa vuosikymmeniä salaliittoteoreetikkoja vaivannut kysymys: Piilottelevatko yhdysvaltalaisviranomaiset todisteita maapallon ulkopuolisesta elämästä Nevadan autiomaassa?

Vai ratkeaako? Facebookissa levisi kesän aikana satoja tuhansia kiinnostanut tapahtuma salaiseen Area 51 -nimellä tunnettuun armeijatukikohtaan rynnistämisestä. Uutiskanava CNN:n mukaan näyttäisi kuitenkin siltä, että suurin hyötyjä viraalimeemiksi nousseesta tapahtumasta ovat markkinavoimat.

Yhdysvalloissa monet yritykset ovat väliaikaisesti uudelleenbrändänneet tuotteitaan isopäisten ja lautassilmäisten maan ulkopuolisten muukalaisten kuvilla. Aluperäisen tapahtuman perustaja näyttää hänkin päättäneen hyötyä ilmiöstä rahallisesti.

Itse tapahtuma vaikuttaa vaipuneen taka-alalle ja on vielä epäselvää, kuinka moni todellisuudessa yrittää tänään Yhdysvaltain armeijan huippusalaiseen tukikohtaan ryntäämistä.

Mutta mistä tässä kaikessa oli edes kyse? Tapaus on omituinen, kuten ovat valtionsalaisuudet, joita tapahtumaan ilmoittautuneet haluavat paljastaa.

Kaikki alkoi Facebook-vitsistä

Kaikki lähti käyntiin, kun yhdysvaltalainen Matty Roberts perusti kesäkuussa ”Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us” -nimellä kulkeneen tapahtuman Facebookiin. Vitsinä.

Yli kaksi miljoonaa ilmoittautui tapahtumaan. Vitsinä?

Tapahtuman tarkoituksena on nimensä mukaan rynnistää joukkovoimalla tukikohtaan siinä toivossa, etteivät viranomaiset kykene pysäyttämään koko porukkaa. Tarkoituksena on paljastaa totuus vuosikausia pyörineistä teorioista, joiden mukaan Yhdysvallat piilottelee tukikohdan uumenissa muun muassa ulkoavaruudesta tulleita muukalaisia.

Tapahtuma keräsi kesällä internetissä liike-energiaa uskomattomalla vauhdilla. Internetissä niin sanottuja kuvamakroja eli kuvan ja tekstin yhdistelmiä julkaisevat meemisivustot revittelivät tapahtumaa päivien, jopa viikkojen ajan. Myös kansainvälinen media reagoi aiheeseen, olihan siitä tullut maailmanlaajuisesti merkittävä internet-ajan ilmiö.

Lopulta Yhdysvallat joutui reagoimaan Robertsin pyrkimyksiin ja Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI tuli kolkuttamaan.

– Olin aivan kauhuissani, kun FBI soitti minulle. Mutta he olivat vain huolissaan omastani sekä muiden turvallisuudesta, Roberts kertoi Australian yleisradion ABC:n mukaan.

Olutmerkki puki vihreän viitan

Nyt Roberts markkinoi Alienstock Tour -tapahtumaa, joka näyttäisi nousseen alkuperäisen tapahtuman rinnalle, tai mahdollisesti jopa tilalle. Alienstock Tourin Facebook-sivuilla kerrotaan mahdollisuudesta juhlia Robertsin ja niiden ”tyyppien” kanssa, ketkä saivat Yhdysvaltain hallinnon reagoimaan meemiin. Tapahtumasivun mukaan tiedossa on yökerhotoimintaa, juhlia, festivaaleja ja fanitapaamisia.

Paitsi Roberts itse ovat myös isot yhdysvaltalaisyritykset lähteneet rahastamaan internet-sensaatiolla. Yksi näistä on Anheuser-Busch-panimon Bud Light -olut, jonka Twitter-sivut vilisevät tällä hetkellä merkkejä maapallon ulkopuolisesta elämästä.

Bud Lightin sininen värimaailma on vaihtunut pop-kulttuurin tutuksi tuomaan vihreään, jota usein avaruuden muukalaisten yhteydessä käytetään. CNN:n mukaan Bud Lightin lisäksi ainakin pikaruokaketju Arby’s ja veteen sekoitettavia makujuomavalmisteita tekevä Kool-Aid ovat hypänneet markkinointijunaan Area 51 -ilmiön vuoksi.

Vaikka Robertsin alkuperäinen tapahtuma on ollut yrityksille oikea markkinoinnin runsaudensarvi, on CNN:n mukaan mahdollista, että kelkkaan hyppääminen kostautuu. Jos tapahtumaan osallistujat todellisuudessa päättävät yrittää tukikohtaan rynnistämistä tänään, voidaan markkinavoimien osallisuus nähdä aivan eri silmin.

Festivaali joutui ristiaallokkoon

Vicen mukaan aluperäinen tapahtuma olisi johtanut ainakin kahteen festivaaliin, jotka on ollut määrä järjestää tänä viikonloppuna. Kolmaskin oli suunnitteilla, mutta se ei saanut lupaa viranomaisilta.

Robertsin oma Alienstock -tapahtuma joutui ABC:n mukaan kohun keskelle. Roberts siirsi tapahtumansa Rachelin pikkukaupungista läheltä Area 51:ttä Las Vegasin keskustaan. Hän perusteli päätöstä infrastruktuurin puutteilla ja turvallisuusriskeillä. Tapahtumaan oli ilmoittautunut yli 10 000 henkilöä.

Alun perin tapahtuma oli määrä järjestää Little A’Le’Inn -motellissa. Nyt muotoaan äkillisesti muuttaneen tapahtuman yhteydessä on viitattu myös pahamaineiseen luksustapahtumaan Fyre Festivaliin, joka paljastui lopulta huijaukseksi. Festivaalialueella muun muassa nukuttiin patjoilla sateenkastelemilla lattioilla ja vieraat saivat syödäkseen leipäviipaleita, joiden päälle oli isketty juustosiivuja.

Tukikohdan alueelle pyrkivät pidätetään

Mutta saapuvatko ihmiset paikalle alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti? ABC:n mukaan osa on jo saapunut. Viime viikolla poliisi jopa pidätti kaksi hollantilaista miestä, jotka olivat kuvatessaan menneet valtion turva-alueelle, kertoo Buzzfeed.

Area 51:n läheisen Nyen piirikunnan komission puheenjohtaja Jon Koenig ennustaa ABC:n mukaan, että puhelinyhteydet ovat luultavasti maissa, koska paikalliset tornit eivät ole suunnitteltu valtavia puhelumääriä varten. Hän epäili myös, että vesi myydään loppuun alueelta.

Yhdysvaltain ilmailuviranomainen on asettanut ABC:n mukaan alueelle lentokiellon viikonlopun ajaksi. Jopa poliisi- ja ambulanssihelikopterit joutuvat anomaan erityislupaa alueelle.

BBC:n mukaan Lincolnin piirikunnan sheriffi Kerry Lee on kertonut, että alueelle on varattu varmuuden vuoksi ylimääräiset 150 poliisia ja 300 ensihoitajaa. Tavallisesti alueella toimii 26 poliisia.

Ne, jotka oikeasti päätyvät tunkeutumaan kielletylle alueelle pidätetään, ja he voivat saada jopa 1 000 dollarin sakot, kertoo Lee BBC:lle.

– Jos sinulla on suunnitelmissa tulla katsomaan Area 51:ttä suosittelen näkemään sen rajan toiselta puolen, Lee ohjeisti BBC:n mukaan.

STT

