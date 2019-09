Hirmumyrsky Dorian iski Kanadaan voimakkaana syklonina, kovat tuulet yhä vaarana

Hirmumyrsky Dorian on iskeytynyt Kanadan rannikolle Halifaxissa, meteorologit kertovat. Dorianin tuulet puhaltavat vielä 43 metriä sekunnissa.

Sykloniksi muuttunut myrsky on myös nostattanut 20-metrisiä aaltoja ja tuonut rankkasateita Kanadan itärannikolle.

Kanadan hurrikaanikeskus varoittaa edelleen Dorianin kovista tuulista. Uutiskanava CNN:n mukaan Kanada on antanut varoituksia Nova Scotian ja Newfoundlandin alueille.

https://www.cnn.com/2019/09/07/us/hurricane-dorian-saturday-wxc/index.html

STT