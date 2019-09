Hirmumyrsky Faxai iski Tokion itäpuolelle – lähes 300 000 ilman sähköä

Japanissa voimakas taifuuni Faxai on iskenyt maihin pääkaupunki Tokion itäpuolella. Tuulet puhaltavat jopa 60 metriä sekunnissa. Taifuuni on tuonut mukanaan myös rankkasateita.

Noin 5 000 ihmistä Chiban kaupungin alueelta on määrätty evakuoitavaksi, kertoo maan yleisradioyhtiö Twitterissä.

Lisäksi yli 390 000:ta ihmistä on kehotettu lähtemään kodeistaan.

Lähes 290 000 kotitaloutta on ilman sähköä. Tuulet ovat lisäksi vaurioittaneet taloja ja autoja.

Sääennusteiden mukaan sateet ja tuulet voivat nousta ennätyskoviksi.

STT

Kuvat: