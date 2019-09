H&M boikotoi brasilialaista nahkaa toistaiseksi, syynä Amazonin palot

Ruotsalainen vaatekauppajätti H&M keskeyttää brasilialaisen nahan ostamisen toistaiseksi. Syynä ovat Amazonin sademetsien metsäpalot ja niiden yhteys karjatalouteen.

Yhtiö kertoi jäädyttävänsä ostot siihen saakka, että varmistuu, että nahka ei aiheuta ympäristölle harmia Amazonilla.

Jo aiemmin yhdysvaltalainen Timberland-, Vans- ja The North Face -brändit omistava VF Corporation ilmoitti, että se ei enää osta brasilialaista nahkaa sademetsien tuhoon liittyvien huolten vuoksi.

Maailman suurimmassa sademetsässä on roihunnut laajoja metsäpaloja jo viikkojen ajan. Metsiä raivataan polttamalla viljelys- ja laidunmaiksi, mutta tänä vuonna palojen määrä on kasvanut valtavasti.

Brasiliassa on ollut tänä vuonna metsäpaloja jo yli 83 000, mikä on suurin määrä sitten vuoden 2010. Yli puolet paloista on Amazonin alueella.

Kulotus kiellettiin kahdeksi kuukaudeksi

Sademetsien roihuaminen on sytyttänyt diplomaattisen kiistan Brasilian ja Euroopan välille. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on syyttänyt Brasilian presidentin Jair Bolsonaron valehdelleen sitoutumisestaan ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Macron on uhannut torjua Euroopan unionin ja Mercosur-maiden välisen kauppasopimuksen, jos Bolsonaro ei ota ilmastonmuutoksen vastaista taistelua tosissaan.

Bolsonaro allekirjoitti viime viikolla määräyksen, joka kieltää maan kaskeamisen parin kuukauden ajaksi muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

STT

Kuvat: