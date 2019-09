Huippukautta pelaava Friberg valittiin kuukauden pelaajaksi

Valkeakosken Hakaa edustava SalPan kasvatti Niklas Friberg on valittu jalkapallon miesten Ykkösen elokuun parhaaksi pelaajaksi. Valinnan tekivät kanssapelaajat.

Täksi kaudeksi Turun Palloseurasta Hakaan siirtynyt Friberg on ollut yksi suurimmista syistä Hakan suorastaan käsittämättömään kauteen. Haka on voittanut kauden 22 ottelustaan 20 ja pelannut kaksi tasapeliä. Tällä hetkellä kasassa on 14 peräkkäistä voittoa.

Puolustuslinjaa johtava Friberg on pelannut tällä kaudella 20 täyttä 90-minuuttista. Näiden 1 800 minuutin aikana Haka on päästänyt vain 15 maalia eli yhden 120 peliminuuttia kohden. Samaan aikaan Haka on tehnyt keskimäärin kolme maalia ottelua kohti. Friberg itse on tehnyt kolme maalia, joista kaksi elokuussa AC Kajaanin verkkoon.

Kun Ykköstä on jäljellä enää viisi kierrosta, johtaa Haka toisena olevaa TPS:ää 14 pisteen erolla. Haka tarvitsee siis viimeisestä viidestä ottelusta kaksi pistettä varmistaakseen paluun Veikkausliigaan.

Nousu saattaa varmistua jo lauantaina, kun Haka matkustaa Pietarsaareen Jaron vieraaksi.