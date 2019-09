Hurrikaani Dorian aiheuttanut laajaa tuhoa Bahamasaarilla

Yhdysvaltoja lähestyvä hurrikaani Dorian on aiheuttanut laajalti vahinkoja iskettyään Bahamasaarille. Dorian saavutti Bahamasaarten pohjoisosan viidennen kategorian hurrikaanina, ja sen tuulet ovat puhaltaneet yli 82 metriä sekunnissa. Hurrikaani on tuonut mukanaan myös rankkasateita.

Saarilla ilmestyvän Tribune 242 -lehden nettisivuilla on julkaistu video, jossa vesi on noussut talojen kattojen korkeudelle ilmeisesti jossakin rannikkokaupungeista.

Eräässä sosiaaliseen mediaan ladatussa videossa näkyi ilmeisesti sisämaassa romuttuneita ja katolleen pyörähtäneitä autoja, katkenneita puhelinpylväitä ja puita sekä pahoin vaurioituneita taloja. Uutistoimisto AFP ei ole kyennyt vahvistamaan videon aitoutta.

STT

Kuvat: