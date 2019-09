Hurrikaani Dorianin vimma heikkeni nelosluokkaan – tuulen nopeus laski alle 70 metrin sekunnissa

Bahamasaaria riepottelevan ja Yhdysvaltoja lähestyvän Dorian-myrskyn voima on heikentynyt. Myrsky laski neloskategoriaan sen tuulten nopeuksien laskettua alle 70 metrin sekunnissa. Asia käy ilmi Yhdysvaltain meteorologien ylläpitämän hurrikaanikeskuksen seurannasta.

– Dorian on erittäin vaarallinen neljännen kategorian hurrikaani Saffir-Simpsonin asteikolla. Vaikka asteittaista heikkenemistä on ennustettu, Dorianin uskotaan pysyvän voimakkaana hurrikaanina seuraavien parin päivän ajan, hurrikaanikeskuksen tiedotteessa kerrotaan.

Dorian voimistui väkevimmäksi viitosluokan hurrikaaniksi eilen. Nopeimmillaan myrskytuulet puhalsivat yli 80 metriä sekunnissa. Myrsky liikkuu parhaillaan kävelyvauhtia Bahamasaarten ylitse.

Hurrikaanin on ennustettu suuntaavan pohjoiseen Yhdysvaltain itärannikkoa pitkin. Myrskyn arvellaan tuovan alkuviikon aikana tuhoisia hurrikaanituulia useiden eri osavaltioiden alueelle maan itärannikolla.

Bahamasaarilla riehunut myrsky on tuhonnut tuhansia taloja saaristovaltiossa ja surmannut useita ihmisiä. Kuolonuhrien määrästä ei ole vielä tarkkoja arvioita.

https://www.nhc.noaa.gov/

STT

Kuvat: