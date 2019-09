Hurrikaanin murjoman Bahaman asukkaat vailla puhdasta juomavettä ja ruokaa – YK:n avustusjärjestöt valmiina lähtemään hätiin saarille

YK on valmiina auttamaan hurrikaani Dorianin runtelemia Bahamasaaria. YK:n avustusjärjestöt kertovat, että niillä on lääketarpeita ja ruokaa valmiina lähetettäväksi Dorian-hirmumyrskyn alle jääneelle saariryhmälle.

Arvioiden mukaan ainakin 61 000 ihmistä on ruoka-avun tarpeessa myrskyn vuoksi, YK:n virkamiehet kertoivat toimittajille Genevessä.

Myrskyn kerrotaan vahingoittaneen saarten vesijärjestelmiä ja puhdas juomavesi on lähipäivinä prioriteetti alueella, YK:n hätäaputoimisto Ocha kertoo tiedotteessaan.

Ochan edustajan Jens Laerken mukaan YK:n asiantuntijat odottavat lupaa maan hallitukselta ennen saapumistaan alueelle kartoittamaan tilannetta.

Ochan tiedotteessa kerrotaan, että Abaco-saarten viranomaiset ovat puhuneet katastrofaalisista vahingoista ja heidän kollegansa Grand Bahaman saarella ovat ilmoittaneet mittavista tulvista.

Maailman ruokaohjelma WFP:n arvioiden mukaan Grand Bahamalla noin 47 000 ihmistä olisi ruoka-avun tarpeessa, kertoo WFP:n edustaja Herve Verhoosel. Abaco-saarilla ruoka-apua tarvitsee 14 000 ihmistä.

Lääkintäryhmät ovat myös lähtövalmiudessa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n edustaja Fadela Chaib.

Kansainvälinen lentokenttä veden alla

Pelastusapua koordinoi Bahamasaarilla Karibian alueella toimiva katastrofien hallinnan virasto CDEMA.

Bahaman yllä viipynyt Dorian on kurittanut saarta tänäänkin. Jopa 13 000 kotia on tuhoutunut tai vahingoittunut. Grand Bahaman saarelle on iskenyt myrskyaaltoja, jotka ovat noin 4-5 metriä normaalia aallokkoa korkeampia.

Saarivaltion pääministeri Hubert Minnis kertoi aiemmin, että ainakin viisi ihmistä on kuollut hurrikaanin aiheuttamissa tuhoissa.

Hurrikaanin aiheuttamien tulvien mittavuudesta ja tuhoista on internetissä lukuisia videoita. Muun muassa floridalainen demokraattien kongressiedustaja Kionne McGhee on julkaissut Twitterissä bahamalaisen kollegansa jakaman videon, jossa näkyy kuinka Freeportin kansainvälinen lentokenttä on täysin veden alla.

