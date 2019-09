Hyökkääjätähti Mitch Marner jatkaa Torontossa rahakkaalla sopimuksella

Kanadalaishyökkääjä Mitch Marner jatkaa jääkiekkouraansa NHL:n Toronto Maple Leafsissa. Sportsnet uutisoi Marnerin tehneen perjantaina Toronton kanssa kuusivuotisen jatkosopimuksen, joka on arvoltaan lähes 10,9 miljoonaa dollaria vuodessa.

22-vuotias Marner oli rajoitettu vapaa pelaaja, ja hänen tulevaisuudestaan oli spekuloitu kuukausia. Marnerin jatkoa seurassa mutkistivat Maple Leafsin haasteet palkkakaton kanssa. Toronto on aiemmin tehnyt erittäin rahakkaat sopimukset Auston Matthewsin ja John Tavaresin kanssa.

Toronto varasi Marnerin neljännellä varausvuorolla vuonna 2015, ja hän on pelannut seurassa vuodesta 2016.

Viime kaudella Marner kasasi runkosarjassa tehot 26+68=94. Hän oli NHL:n syöttötilaston neljäs ja pistepörssin 11:s.

Toronto aloitti perjantaina kauteen valmistavan harjoitusleirinsä. Suomalaisista seurassa pelaa Kasperi Kapanen.

https://www.sportsnet.ca/hockey/nhl/mitch-marner-maple-leafs-agree-new-six-year-contract/

STT

Kuvat: