Ilmastotoimet ovat rauhan rakentamista, muistuttaa YK:n rauhanpäivä

Tänään vietetään kansainvälistä rauhanpäivää. Tällä kertaa päivän teema on ilmastotoimet. Teemalla halutaan kiinnittää huomiota siihen, miten ilmastonmuutoksen torjunta suojelee ja edistää rauhaa kaikkialla maailmassa.

Teema linkittyy myös maanantaina alkavaan YK:n ilmastohuippukokoukseen, jonka tavoitteena on nopeuttaa Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa.

Rauhanpäivän kunniaksi YK:n pääsihteeri soittaa rauhankelloja YK:n päämajassa New Yorkissa. Päivään on perinteisesti liittynyt toive, että kaikki konfliktit taukoaisivat rauhanpäivän ajaksi.

STT

