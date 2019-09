Indonesiassa otettiin aikalisä kiistellyssä rikoslakiuudistuksessa – rangaistavaksi oli tulossa niin avioliiton ulkopuolinen seksi kuin presidentin loukkaaminenkin

Indonesiassa presidentti Joko Widodo on päättänyt keskeyttää maan kiistellyn uuden rikoslain voimaantulon. Uuden lain myötä rangaistavaksi olisivat muuttuneet muun muassa avioliiton ulkopuolinen seksi, avoliitossa eläminen, ehkäisyvälineistä puhuminen alaikäisille sekä presidentin loukkaaminen.

Presidentti päätti loppuviikosta lykkäyksestä sen jälkeen kun useat kansalaisjärjestöt olivat ilmaisseet huolensa lakien vaikutuksista miljooniin indonesialaisiin. Erittäin konservatiivinen lakiluonnos sai myös huomiota kansainvälisessä mediassa.

Presidentti Widodon mukaan reaktio kertoo, että lakiehdotuksia on syytä tarkastella uudelleen. Maan parlamentin oli määrä äänestää lakimuutoksista ensi viikolla.

– Oikeusministeriä on pyydetty välittämään näkemykseni parlamentille ja huomioimaan, että rikoslakia pitäisi lykätä, ei hyväksyä sitä, Widodo sanoi televisioidussa lehdistötilaisuudessa uutistoimisto AFP:n mukaan.

Australia ehti jo varoittaa matkailijoita

Ihmisoikeusjärjestöissä rikoslakiin suunniteltujen muutosten arvioitiin vievän Indonesiaa kohti uskonnollista konservatismia ja fundamentalismia.

– Indonesian laatima lain luonnos on katastrofaalinen, ei vain naisille, sukupuolivähemmistöille ja uskonnollisille vähemmistöille, vaan kaikille indonesialaisille, Andreas Harsono Human Rights Watch -järjestöstä sanoi tiedotteessa.

Indonesia on maailman suurin muslimienemmistöinen maa. Saarivaltiossa asuu yli 234 miljoonaa ihmistä. Turistien suosiossa oleva maa on pyrkinyt esiintymään suhteellisen suvaitsevaisena maana, jossa elää rinnan useita etnisiä ja uskonnollisia ryhmiä.

AFP:n mukaan esimerkiksi Australia ehti jo reagoida mahdollisiin lakimuutoksiin. Se julkaisi perjantaina matkustustiedotteen, jonka mukaan lait voisivat vaikuttaa myös naimattomien ulkomaisten turistien kohteluun Indonesiassa. Matkustustiedotteen mukaan lait tulisivat voimaan kaksi vuotta niiden hyväksymisen jälkeen.

Indonesian rikoslain juuret ulottuvat aikaan Alankomaiden siirtomaana. Lakiuudistuksista on kiistelty vuosikymmeniä.

STT

