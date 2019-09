Iran aikoo vapauttaa seitsemän Stena Impero -aluksen miehistön jäsentä

Iran vapauttaa seitsemän Stena Impero -aluksen miehistön jäsentä, ilmoitti ruotsalainen Stena Bulk -varustamo tänään. Varustamon toimitusjohtaja Erik Hanell kertoi, että Iranin viranomaiset ovat luvanneet vapauttaa seitsikon, mutta vapautuksen ajankohta ei ole tiedossa.

Iran otti haltuunsa ruotsalaisvarustamon omistaman, Britannian lipun alla purjehtivan tankkerin ja sen miehistön Hormuzinsalmessa Persianlahdella heinäkuun puolivälin jälkeen. Aluksella on 23 hengen miehistö.

Suomen Teheranin-suurlähetystö on tarjonnut konsuliapua Stena Imperon miehistön latvialaiselle jäsenelle, koska Latvialla ei ole omaa edustustoa Iranissa.

Miehistön muista jäsenistä 18 on intialaisia, kolme venäläisiä ja yksi filippiiniläinen.

Vaihtelevia selityksiä

Stena Impero ohjattiin sen haltuunoton jälkeen Iranin eteläisen sataman Bandar Abbasin edustalle.

Iranin viranomaiset ovat antaneet julkisuuteen vaihtelevia selityksiä sille, miksi tankkerin matka katkaistiin. Yksi selityksistä on ollut, että aluksen epäillään rikkoneen merenkulun säännöstöä.

Iran on kiistänyt oletukset, että Stena Imperon haltuunotto olisi ollut vastaveto sille, että Britannia takavarikoi iranilaisen öljytankkerin nimeltä Adrian Darya 1 Gibraltarin edustalla heinäkuun alussa. Tuon aluksen on epäilty rikkoneen EU-pakotteita yrittämällä viedä öljyä Syyriaan.

Iranilaistankkeri päästettiin jatkamaan matkaansa Välimerellä elokuun puolivälissä. Viimeksi se on havaittu maanantaina Syyrian ja Libanonin edustalla.

STT

Kuvat: