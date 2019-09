Ruotsalaistankkeri pääsee vihdoin lähtemään Iranista

Iran on vapauttanut heinäkuussa Hormuzinsalmessa Persianlahdella haltuun ottamansa Stena Impero -tankkerin. Osa miehistöstä oli vapautettu jo aiemmin.

Iranin hallituksen edustajan Ali Rabiein mukaan alusta koskevat lakiasiat on nyt saatu vietyä loppuun, joten se voi jatkaa matkaansa. Iran on perustellut tankkerin haltuunottoa muun muassa merilain rikkomisella

Ruotsalaisvarustamon omistama ja Britannian lipun alla purjehtiva tankkeri otettiin haltuun sen jälkeen, kun Britannia oli pysäyttänyt Gibraltarilla iranilaistankkerin, jonka se epäili kuljettavan öljyä Syyriaan. Britit päästivät iranilaisaluksen jatkamaan matkaansa runsas kuukausi sitten.

Iran on kiistänyt oletukset, että Stena Imperon haltuunotto olisi ollut vastaveto sille, että Britannia takavarikoi iranilaisen öljytankkerin Grace 1:n. Aluksen nykyinen nimi on Adrian Darya 1.

Iranilaisalus muutti Gibraltarilta lähdettyään ensin useita kertoja kurssiaan, minkä jälkeen se sammutti transponderinsa, jotta sen liikkeitä ei pystyttäisi seuramaan esimerkiksi Marine Traffic -sivustolla. Yhdysvaltojen mukaan tankkeri purki myöhemmin öljylastinsa Syyriaan, mikä on vastoin Yhdysvaltojen ja EU:n talouspakotteita.

STT

Kuvat: