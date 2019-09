Saudi-Arabian iskujen odotetaan tuntuvan myös suomalaisen bensanostajan kukkarossa – iskujen seuraukset riippuvat pitkälti siitä, ketä niistä lopulta syytetään

Saudi-Arabian öljyntuotantolaitoksiin tehdyt iskut tuntuvat mitä todennäköisimmin myös suomalaisen kuluttajan kukkarossa.

Vastuullisuusjohtaja Timo Huhtisaari öljy- ja biotuotteiden tukkukauppaa harjoittavasta Neot Groupista arvioi, että öljyn maailmanmarkkinahinnassa alkaa näkyä nousua pian.

Neot (North European Oil Trade) Group toimittaa polttoaineet muun muassa St1, ABC ja Shell -huoltamoketjuille.

– Varmastihan markkina reagoi heti viikonlopun tapahtumiin. Pitkäjänteistä vaikutusta on kuitenkin hankala arvioida, Huhtisaari sanoo.

Iskujen aiheuttamat tuhot ovat joka tapauksessa poikkeuksellisia. Huhtisaari huomauttaa, että julkisuudessa kerrottu 5,7 miljoonan tynnyrin puutos Saudi-Arabian päivittäisessä öljyntuotannossa vastaa noin viittä prosenttia koko maailman kysynnästä.

”Paniikkia ei tarvitse lähteä nostamaan”

Huhtisaari sanoo kuitenkin, että tilanteeseen saadaan tasapainotusta jäljellä olevista öljyvarastoista. Lisäksi bensapumpulla maksettavaan hintaan vaikuttavat merkittävissä määrin muun muassa verot, joihin Saudi-Arabian heilahtelut eivät vaikuta.

– Toki hinnoitellaan maailmanmarkkinahintaan pohjautuen, mutta siinä on muitakin tekijöitä, hän painottaa.

Liiallisia pelkoja toppuuttelee myös Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Wolfgang Mühlberger. Hän huomauttaa, että Saudi-Arabian öljyntuotantokapasiteetti on valtava. Mühlberger arvioi, että maa pystyy todennäköisesti kompensoimaan ainakin osan tuhojen aiheuttamista menetyksistä itse.

Lopulta iskujen merkitys öljyn hintaan on pitkälti riippuvainen siitä, miten kauan laitokset joudutaan pitämään poissa käytöstä.

– Ei tässä tarvitse lähteä paniikkia nostamaan, vastuullisuusjohtaja Huhtisaari sanoo.

Saudi-Arabia ottaa öljyvarantonsa käyttöön tuhojen paikkaamiseksi

Saudi-Arabia ottaa käyttöön mittavan öljyvarantonsa vähentääkseen droneiskusta aiheutuneita öljytuotannon häiriöitä. Maan energiaministeri Abdulaziz bin Salman ilmoitti, että osa poistuneesta tuotannosta saadaan näin korvattua asiakkaille. Maan öljyntuotanto on iskujen jälkeen supistunut alle puoleen normaalista.

Öljy-yhtiö Aramcon toimitusjohtaja Amin Nasserin mukaan työ tuotannon palauttamiseksi ennalleen etenee.

Isku Abqaiqin ja Khuraisin tuotantolaitoksiin seisautti Saudi-Arabian tuotannosta noin 5,7 miljoonaa tynnyriä päivässä, mikä vastaa noin kuutta prosenttia maailman tuotannosta. Abqaiqin jalostamo on maailman suurin, ja sen koko kapasiteetti on noin seitsemän miljoonaa tynnyriä eli 70 prosenttia Saudi-Arabian tuotannosta.

Saudi-Arabia on rakentanut viisi suurta maanalaista öljyvarastoa eri puolille maata. Niihin mahtuu kymmeniä miljoonia tynnyreitä jalostettuja öljytuotteita.

Droneiskut panevat kapuloita rattaisiin paitsi öljyntuotannolle myös Saudi-Arabian talousuudistuksille. Maa valmistelee parhaillaan Aramcon osittaista listausta talousuudistusten rahoittamiseksi. Listauksen yksityiskohdista on ollut tarkoitus kertoa lisää lähiaikoina.

Saudi-Arabian pörssi Tadawul sulkeutui iskujen takia yli prosentin miinuksella. Sunnuntai on islaminuskoisessa Saudi-Arabiassa normaali työpäivä, joten myös pörssi oli auki. Päivän aikana pörssi oli jopa kolme prosenttia miinuksella.

Jemenin kapinallisten iskukyky herättää epäilyksiä

Öljyntuotantolaitoksiin suunnatuilla lennokki-iskuilla pelätään olevan kauaskantoisia seurauksia.

– Jos ajatellaan vastaavia aikaisempia insidenttejä, niin tässä on tietysti kyse ihan eri kertaluokan tapahtumasta, Suomen Riadin-suurlähettiläs Antti Rytövuori sanoo.

– Saudi-Arabian näkökulmasta on kyse megaluokan iskusta.

Iskuilla haavoitettiin Saudi-Arabian öljyntuotantoa siten, että suurin piirtein puolet öljyntuotantokapasiteetista on tällä hetkellä poissa käytöstä.

Toistaiseksi iskujen tekijäksi ovat ilmoittautuneet Jemenin huthikapinalliset. Jos taustalta ei löydy muita, Rytövuoren mukaan kyseessä olisi huomattava osoitus kapinallisten kyvystä uhata koko Saudi-Arabiaa. Arvelut laajemmista kytköksistä kuitenkin elävät.

– On suuri epäilys, että he pystyisivät tällaisen iskun droneilla toteuttamaan, Rytövuori toteaa.

Iskupaikasta on 1 200 kilometrin matka Jemeniin. Rytövuoren mukaan nyt epäillään, että lennokit olisivatkin tulleet Irakin puolelta siellä vaikuttavista Iranin vallankumouskaartin soluista. Toiseksi vaihtoehdoksi Rytövuori mainitsee, että kaartilla olisi ollut vaikutusvaltaa Saudi-Arabian omiin shiia-vähemmistöihin, ja lennokkien lähtöpaikka olisikin maan sisällä.

Iranin osuutta arvaillaan

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo syytti Irania iskuista Twitterissä suoraviivaisesti pian niiden tapahduttua. Maa itse on kieltänyt syyllisyytensä.

– Jos voidaan osoittaa suoraan Iranin syyllisyys, niin se eskaloi aika pahasti tätä Persianlahden tilannetta, Rytövuori sanoo.

Ulkopoliittisen instituutin Mühlbergerin mukaan tilanne tarjoaa Yhdysvalloille kätevän tavan oikeuttaa Iranin-vastaisia pakotteitaan. Lisäksi Iranin syyttäminen perustelee Yhdysvaltain aiempaa irtautumista Iranin ydinsopimuksesta.

Suurlähettiläs Rytövuori kuitenkin huomauttaa, että Iran on Yhdysvaltojen pakotteiden seurauksena ilmoittanut tavoitteekseen muiden valtioiden öljyn viennin hankaloittamisen. Sillä on myös perinteisesti ollut tapana kiistää syyllisyytensä.

Jos iskujen taustalta paljastuisikin Iran, Rytövuori ei silti usko tilanteen kärjistyvän avoimeen sotilaalliseen konfliktiin.

– Sehän olisi ihan katastrofi tällä alueella, kaikilla on paljon menetettävää, mukaan lukien Saudi-Arabia ja varsinkin Arabiemiraatit.

Rytövuoren mukaan Saudi-Arabia vastaisikin iskuihin todennäköisimmin jollain sellaisella tavalla, joka hankaloittaisi Iranin toimintaa lauantain lennokki-iskujen kaltaisella tavalla.

Suurlähettiläs painottaa kuitenkin, että tilanteen selvittely on vasta alussa. Myös Saudi-Arabia itse on siksi ollut vaitonainen asian kommentoimisessa.

Mühlberger epäilee, että iskut vaikuttavat Saudi-Arabian ja Yhdistyneiden Arabiemiraattien sotilaalliseen yhteistyöhön Jemenissä. Se on ollut vastatuulessa jo aiemmin, kun Arabiemiraatit ovat ilmoittaneet halustaan vetäytyä liittoumasta niihin itseensä aiemmin kohdistuneiden iskujen jälkeen.

Mühlberger näkeekin tilanteessa myös toivon säteen – ehkä iskut lisäisivät sotaa käyvien osapuolien halukkuutta etsiä neuvotteluratkaisuja konfliktiin, joka on aiheuttanut Jemeniin humanitaarisen katastrofin.

