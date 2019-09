Iranissa haltuun otettu ruotsalaistankkeri matkalla kohti Persianlahtea – varustamo kommentoi vasta, kun alus on kansainvälisillä vesillä

Ruotsalaisomisteinen Stena Impero -tankkeri on lähtenyt Iranista, kertovat iranilaisviranomaiset. Iranin haltuunsa ottama tankkeri ehti olla Bandar Abbasin satamassa Iranissa yli kaksi kuukautta. Iranin viranomaisten mukaan alus on parhaillaan matkalla kohti Persianlahtea.

Viranomaisten mukaan aluksen mahdollista syyllistymistä merenkulun säännöksien rikkomiseen tutkitaan edelleen, vaikka se päästettiinkin lähtemään. Sekä tankkerin kapteeni että aluksella oleva miehistö ovat Iranin mukaan allekirjoittaneet lausunnon, jonka mukaan heillä ei ole vaatimuksia Iranille.

Osa Stena Imperon miehistöstä vapautettiin kuun alussa.

Iranin mukaan tankkeri törmäsi kalastusalukseen eikä vastannut sille osoitettuihin radioviesteihin. Sekä Ruotsi että Britannia ovat kiistäneet Iranin syytökset.

Stena Bulk -varustamon toimitusjohtaja Erik Hånell oli edelleen varovainen, kun häneltä kysyttiin varmistusta tankkerin lähtöön.

– Jätämme tarkemman kommentoinnin asiasta siihen, kun alus on päässyt kansainvälisille vesille, Hånell sanoi uutistoimisto TT:lle.

Hånellin mukaan aluksen seuraavaa etappia mietitään parhaillaan, mutta se lienee jokin Arabiemiraateissa sijaitseva satama.

Vastaveto iranilaisaluksen pysäyttämiselle?

Iran otti aluksen haltuunsa Hormuzinsalmessa 19. heinäkuuta sen jälkeen kun Britannia oli pysäyttänyt Gibraltarilla iranilaistankkerin, jonka se epäili kuljettavan öljyä Syyriaan. Britit päästivät iranilaisaluksen jatkamaan matkaansa runsas kuukausi sitten.

Iran on kiistänyt oletukset, että Stena Imperon haltuunotto olisi ollut vastaveto sille, että Britannia takavarikoi iranilaisen öljytankkerin Grace 1:n. Aluksen nykyinen nimi on Adrian Darya 1.

Iranilaisalus muutti Gibraltarilta lähdettyään ensin useita kertoja kurssiaan, minkä jälkeen se sammutti transponderinsa, jotta sen liikkeitä ei pystyttäisi seuraamaan esimerkiksi Marine Traffic -sivustolla. Yhdysvaltojen mukaan tankkeri purki myöhemmin öljylastinsa Syyriaan, mikä on vastoin Yhdysvaltojen ja EU:n talouspakotteita.

