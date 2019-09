Islanti sai sakkoja esiintyjänsä toukokuisesta protestista Euroviisuissa

Euroviisuja järjestävä Euroopan yleisradiounioni EBU on rankaissut Islantia sakoilla toukokuisessa laulukilpailussa esitetyn protestin vuoksi.

Israelissa järjestettyjen Euroviisujen yleisöpisteiden julkistamisen aikana Islantia edustaneen Hatari-yhtyeen jäsenet käärivät auki Palestiinan lipuilla koristetut huivit suorassa tv-lähetyksessä. EBU:n sääntöjen mukaan poliittisten mielipiteiden ilmaisu on Euroviisujen sääntöjen mukaan kielletty.

EBU ei halunnut kertoa uutistoimisto AFP:lle, minkä suuruinen sakko Islannin yleisradioyhtiölle on protestin vuoksi määrätty.

STT