Italian uusi hallituskoalitio sai parlamentin alahuoneen luottamuksen

Italian uusi hallitus on saanut parlamentin alahuoneen luottamuksen. 343 kansanedustajaa tuki pääministeri Giuseppe Conten hallitusta äänestyksessä, kun 263 kansanedustajaa äänesti hallitusta vastaan.

Conte lupasi parlamentille pitämässään puheessa, että uusi hallituskoalitio käyttäytyy paremmin kuin edellinen riitaisa populistihallitus.

– Emme voi haaskata tulevina kuukausina aikaamme erimielisyyksiin ja kiistelyyn, Conte sanoi.

Uuden koalition muodostavat populistinen Viiden tähden liike (M5S) ja keskustavasemmistolainen Demokraattinen puolue (PD). Conte johti myös edellistä hallituskoalitiota, jonka muodostivat Viiden tähden liike ja laitaoikeistolainen Lega.

Reilun vuoden ajan hallinnut koalitio hajosi, kun Legan johtaja, sisäministeri Matteo Salvini ilmoitti ettei yhteistyölle enää ole edellytyksiä. Salvinin tavoitteena olivat uudet vaalit, mutta hän tulikin pelanneeksi itsensä oppositioon, kun Viiden tähden liike ja Demokraattinen puolue saivat monien yllätykseksi sovittua yhteistyöstä.

Sitoutumaton Conte ryöpytti viime kuussa eropuheessaan Salvinia, ja kun uutta koalitiota muodostettiin, halusi Viiden tähden liike hänen jatkavan pääministerinä.

Salvini osallistui maanantaina Legan kannattajien mielenosoitukseen parlamentin ulkopuolella.

– Meistä tulee vakavasti otettava oppositio, niin parlamentissa kuin kansan keskuudessakin, Salvini lupasi.

Budjetissa työsarkaa

Uuden hallituksen kiireellisin haaste on ensi vuoden budjetista sopiminen. Budjetti on koetinkivi Italian ja EU:n suhteille. Puheessaan parlamentille Conte sanoi, että budjettisääntöjä linjaavaa EU:n kasvu- ja vakaussopimusta tulisi parantaa ja yksinkertaistaa.

Uuden hallituksen uskotaan kuitenkin tulevan paremmin toimeen EU:n kanssa kuin edellisen.

Conte sanoi, että edessä on uudistusten kausi. Yhtenä tavoitteena on Italian massiivisen valtionvelan pienentäminen. Italian julkinen velka on yli 130 prosenttia maan bruttokansantuotteesta.

Parlamentin ylähuone eli senaatti äänestää hallituksen luottamuksesta tiistaina.

