Italiassa 15 vankilan työntekijän toimia tutkitaan kidutussyytösten takia

Italiassa 15 vankilan työntekijää on joutunut tutkinnan kohteeksi kidutussyytösten takia, Italian media kertoi sunnuntaina. Sienan syyttäjä syyttää työntekijöiden hakanneen ja nöyryyttäneen tunisialaista vankia viime vuonna San Gimignanon vankilassa, kertoo Repubblica-sanomalehti.

Syyttäjän väitteet perustuvat valvontamateriaaleihin ja muiden vankien kertomuksiin.

Muun muassa vankilajärjestelmää seuraavan Antigone-järjestön mukaan tapaus on ensimmäinen, joka etenee syyttäjän tutkintaan sen jälkeen, kun kidutus kriminalisoitiin vuonna 2017.

– Niiden, jotka ovat nähneet väärinkäytöksiä ja väkivaltaa, täytyy kaataa hiljaisuuden muuri, järjestön johtaja Patrizio Gonnella totesi.

Sanomalehti Corriere della Seran tietojen mukaan kesällä kerrottiin, että tilanne San Gimignanon vankilassa on räjähdysherkkä.

