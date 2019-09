Jasper Lindstenin kova urakka – Kärppien yhä vahvistunut hyökkäys ei anna salolaiselle mitään helposti

Kolmella salonseutulaistaustaisella hyökkääjällä on uuteen liigakauteen lähdettäessä yhteinen tavoite: ansaita lisää peliaikaa. Sitä kaipaavat sekä Kärpissä jatkava Jasper Lindsten, SaiPassa pysyvä Santeri Virtanen että TPS:n Pelicansiin vaihtanut Otto Nieminen.

Lindsten jäi viime kaudella enemmän tai vähemmän nimimiesten varjoon. Syksyisen katsomokomennuksen jälkeen paikka kokoonpanossa pysyi, mutta vastuuta tuli vaihtelevasti.

Hän pelasi lopulta runkosarjassa yhdeksänneksi ja pudotuspeleissä kahdeksanneksi eniten Kärppien hyökkääjistä. Peliaikaa kertyi ottelua kohti keskimäärin noin 14 minuuttia, kun Nicklas Lasu kellotti hyökkääjistä eniten, lähes 20 minuutin saldon.

Lindstenin valmistautumista kauteen on haitannut loukkaantuminen. Sen vuoksi hän ei ole pystynyt pelaamaan Mestarien liigan otteluissa, joita on Kärpillä takana neljä. Viime kauden finaalipari HPK–Kärpät aloittaa tämän kauden Liigan huomenna MTV:n televisioimassa ottelussa.

Peliaikahaaste on kova, sillä Kärpät on vahvistunut hyökkäyspään osalta entisestään Ville Leskisen lähdöstä huolimatta. Juho Lammikko, Janne Pesonen ja viimeisimpänä Jesse Puljujärvi takaavat, ettei paikka ylivoimaviisikoissa aukea helposti.

Someron Pallon kasvatti Otto Nieminen on jäänyt Pelicansin Mestarien liigan otteluissa vähäiselle peliajalle. Hyökkääjä on viilettänyt kaukalossa keskimäärin vain hieman yli seitsemän minuuttia per ottelu.

Salo Hockey Teamissa jääkiekko-oppeja saanut Santeri Virtanen hakee puolestaan toisella kaudellaan SaiPassa yhä isompaa roolia. Nuorten maailmanmestaruuden voittanut Virtanen sai viime kaudella joukkueensa hyökkääjistä kymmenenneksi eniten peliaikaa.

Salon Kiekkohaiden kasvatti Niklas Salo aloittaa uutta kautta sarjaporrasta alempana. Salon uusi osoite on Mestiksessä pelaava Rovaniemen Kiekko.