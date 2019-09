Jemenin huthikapinalliset ehkä valmiita lopettamaan iskut Saudi-Arabiaan

Ulkomaiset joukot lisäävät jännitteitä Persianlahden alueella, Iranin presidentti Hasan Ruhani sanoo. Yhdysvallat kertoi perjantaina lähettävänsä lisää joukkoja Persianlahdelle Saudi-Arabian pyynnöstä.

– Ulkomaiset joukot voivat lisätä ongelmia ja turvattomuutta kansalaisillemme ja alueellemme, Ruhani kertoi sunnuntaina järjestetyssä armeijan paraatissa pitämässään puheessa.

Ruhanin mukaan ulkomaisten valtojen ei pitäisi tehdä Persianlahdesta pelikenttää kilpavarustelulleen.

– Teidän läsnäolonne on aina tuonut alueelle kipua ja kärsimystä. Mitä kauempana pysytte alueestamme ja kansakunnistamme, sitä enemmän turvallisuutta alueellamme on, Ruhani linjasi.

Iran aikoo myös presidentin mukaan esitellä lähipäivinä rauhansuunnitelmansa YK:lle.

Kapinalliset: Iran suunnittelee uutta iskua

Viikko sitten lauantaina tehdyt öljylaitosiskut ovat kiristäneet paitsi alueen valtioiden myös niiden liittolaisten suhteita.

Wall Street Journalin (WSJ) lähteiden mukaan iskuille saattaa olla tiedossa jatkoa piakkoin. Lehden mukaan Jemenin huthikapinalliset ovat varoittaneet ulkomaisia diplomaatteja ja kertovat Iranin valmistelevan uutta iskua viikontakaisen jatkoksi.

Kapinallisryhmän johtajat kertoivat päättäneensä varoittaa asiasta sen jälkeen, kun Iran yritti painostaa kapinallisia osallistumaan suunniteltuun iskuun.

WSJ:n mukaan on epäselvää, miten vakavana uuden iskun uhkaa voidaan pitää. Kapinallisten kertomuksiin on suhtauduttu länsimaissa varsin skeptisesti. Lehden lähteiden mukaan tieto mahdollisesta iskusta on saavuttanut sekä Saudi-Arabian että Yhdysvallat.

Lähteiden mukaan Saudi-Arabia on tiukentanut turvajärjestelyjään varoituksen vuoksi. Saudiviranomaisten kerrotaan olevan huolissaan mahdollisesta uudesta iskusta, joka voisi kohdistua joko öljyntuotantoon tai mahdollisesti siviili-ilmailukohteeseen, esimerkiksi maan pääkaupungissa Riadissa sijaitsevaan lentokenttään.

Kapinalliset toivovat saudien yhtyvän aselepoon

Saudi-Arabian öljyntuotantolaitoksiin tehtyjen iskujen tekijöiksi ilmoittautuneet huthikapinalliset väläyttivät aiemmin mahdollisuutta kuningaskuntaan kohdistuvien iskujen lopettamiseen, kertoivat uutistoimisto AFP ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

AFP:n mukaan ehdotus iskujen lopettamisesta kuultiin jo perjantaina. BBC kertoo kapinallisten johtajiin kuuluvan Mahdi al-Mashatin sanoneen televisioidussa lausunnossaan, että kapinalliset voivat lopettaa kaikki iskut Saudi-Arabiaan, jos maa liittolaisineen on valmis samaan.

Huthien poliittisen neuvoston jäsen Mohammed al-Bukhiaiti kehotti Saudi-Arabiaa yhtymään huthien ehdottamaan aselepoon, kertoo Wall Street Journal.

– Jemenillä ei ole enää mitään menetettävää, hän kertoi lehdelle.

– Jemenillä ja Saudi-Arabialla on yhteisiä intressejä ja siksi toivomme, että saudijohto vastaa tähän aloitteeseen.

Iranin tukemat huthit pitävät hallussaan Jemenin pääkaupunkia Sanaata ja osia muusta maasta. Sota Saudi-Arabian tukemaa Jemenin hallintoa vastaan on kestänyt jo viisi vuotta.

Jemenissä YK:n erityislähettiläänä toimiva Martin Griffiths piti huthien avausta tervetulleena. Griffithsin mukaan on tärkeää, että osapuolilla olisi halua hakea konfliktiin poliittista ratkaisua.

Iskut vaarantavat hauraan aselevon

Saudi-Arabia iski perjantaina kapinallisten asemia vastaan Jemenissä Hodeidan kaupungin pohjoispuolella, mikä sai huthikapinalliset syyttämään Saudi-Arabiaa ja sen liittolaisia hauraan aselevon vaarantamisesta.

Yhdysvallat syyttää Saudi-Arabiaan tehdyistä iskusta Irania, joka on kiistänyt osallisuutensa.

Iranin ulkoministeri Mohammad Javad Zarif sanoi yhdysvaltalaisen CBS-uutiskanavan haastattelussa, että aseellisen selkkauksen mahdollisuutta Lähi-idässä ei voi sulkea pois, mikäli Yhdysvallat jatkaa joukkojen ja aseiden kuljetuksia alueelle.

CBS:n sunnuntaina lähetettävään Face The Nation -ohjelmaan tehdystä haastattelusta kertoi esimerkiksi uutistoimisto Bloomberg, joka sai käyttöönsä ohjelman tekstit.

– En suhtaudu luottavaisesti siihen, että pystymme välttämään sodan, Zarif sanoin Bloombergin mukaan.

Yhdysvaltojen joukkojen siirtelyn Zarif sanoi vievän väärään suuntaan asian ratkaisussa.

https://www.wsj.com/articles/yemeni-rebels-warn-iran-plans-another-strike-soon-11569105344

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49785413

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-21/iran-envoy-won-t-rule-out-war-after-u-s-sends-aid-to-saudis?utm_source=twitter&utm_campaign=socialflow-organic&cmpid=socialflow-twitter-business&utm_content=business&utm_medium=social

STT

